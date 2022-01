Žilinka reaguje na kritika ministra Korčoka: Nie som vaším podriadeným!

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) si myslí, že účasť generálneho prokurátora Maroša Žilinku na oslavách 300. výročia ruskej prokuratúry v Moskve nie je v poriadku.

Zdôraznil, že šéfom ruskej prokuratúry je Igor Krasnov, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie. Korčok to uviedol v relácii Braňo Závodský Naživo na rádiu Expres. „Už vôbec to nie je v poriadku v situácii, keď je to inštitúcia štátu, voči ktorému máme zásadné výhrady vo veci bezpečnostnej zahraničnej politiky. V situácii, keď je tu obrovské napätie na ukrajinsko-ruskej hranici, keď sa tu otvorene hovorí o vojenskej intervencii,“ pokračoval Korčok s tým, že generálnemu prokurátorovi nikto nezakazuje cestovať. Podľa šéfa slovenskej diplomacie sa však mal Maroš Žilinka v tejto súvislosti poradiť s ministerstvom zahraničných vecí.

Ivan Korčok sa zároveň zamýšľal, aký typ spolupráce chce mať Generálna prokuratúra Slovenskej republiky s prokuratúrou Ruskej federácie. „Ako to pomáha činnosti generálnej prokuratúry?“ pýtal sa minister.

„Pán minister, pri vašich dnešných nediplomatických vyjadreniach zjavne ušlo vašej pozornosti, že generálny prokurátor SR ako ústavný činiteľ nie je vaším podriadeným. Myslím si, že ústavný činiteľ, aj keď nesúhlasí s názorom či postupom iného ústavného činiteľa, by si mal vždy zachovať objektívnosť, súdnosť a dôstojnosť,“ uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti Maroš Žilinka. Reagoval tak na to, že Ivan Korčok povedal, že generálnemu prokurátorovi dá svoje číslo „nech sa kedykoľvek poradí“.