Hlas ukazuje prstom: Rezort mal prideliť na ošípané cez 10-tisíc eur ďalšiemu politikovi OĽaNO

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR malo prideliť na ošípané cez 10-tisíc eur ďalšiemu politikovi strany OĽaNO.

Má ísť o Augustína Poláka, ktorému mal agrorezort vyplatiť za vyplnenie dotazníka o chovaných ošípaných 10 488 eur. Informuje o tom strana Hlas-SD v tlačovej správe.

„Vyplácanie vlastných ľudí politikmi OĽaNO z peňazí daňových poplatníkov na agrorezorte, je ukážkovým príkladom korupcie. Aktuálne vyhlásenia už bývalého agroministra i člena OĽaNO Jána Mičovského, ukazujú na ďalšie podozrenia z možných nezákonných praktík nominantov. Minister OĽaNO ospevuje politickú kultúru svojho odstupujúceho štátneho tajomníka, ktorého rodina peniaze nevrátila,“ uviedol Róbert Puci.

Podľa ministra MPRV SR Samuela Vlčana (nom. OĽaNO) je vhodné upozorniť na to, že sa rodinní príslušníci do výziev zapájajú. „Myslím si, že do budúcnosti by bolo vhodnejšie ak by povedzme aj štátny tajomník dopredu upozornil aj médiá na to, že sa jeho rodina zapojí do nejakej výzvy,“ uzavrel minister.