Ministerstvo čelí rozhorčeným školám: Drsná kritika od riaditeľov za samotesty!

Ministerstvo školstva už nebude posielať samotesty pre žiakov všetkým školám.

Skrátka prídu tie, na ktorých aspoň 50 % rodičov nenahlasovalo výsledky skríningu svojich detí. Dotknuté školy sú nespokojné, ministerstvo však argumentuje, že ich upozorňovalo vopred. Padajú slová o kolektívnej vine všetkých rodičov a o tom, že zodpovední rodičia takto nie vlastnou vinou doplatia na tých nezodpovedných.

Rezort pod vedením Branislava Gröhlinga rozoslal do škôl nové usmernenie, podľa ktorého sa už k samotestom nedostanú všetky školy, ktoré by o ne mali záujem. Dôvod? Veľká časť rodičov si neplnila svoju povinnosť a nenahlasovala školám výsledky testov. To pritom v septembri, keď sa začali testy do škôl distribuovať, ešte povinné nebolo, pribudlo to rodičom až v novembri.

Školy trúbia na poplach a mnohí rodičia sú rozladení, že nedostanú ďalšie samotesty napriek tomu, že si všetky povinnosti plnili. Stačilo na to, aby ich deti chodili do školy, kde je väčšia časť rodičov v tomto smere nezodpovedná alebo nedôsledná. Na túto paradoxnú situáciu upozorňuje aj Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

„Dobrý úmysel štátu, aby sa zdroje na samotesty využívali efektívne, bude mať v mnohých školách nedomyslený negatívny následok v tom, že zodpovední rodičia a žiaci, ktorí sa pravidelne dvakrát týždenne testovali a zároveň nahlasovali cez Edupage výsledky testov, sa nebudú môcť dostať k samotestom financovaným a dodávaným školám zo strany štátu. Diskriminácia ako hrom,“ píše INEKO. „Ide v podstate o princíp ,kolektívnej viny‘. Ak by školy o takomto podmieňovaní dodávok samotestov zo strany štátu vedeli na začiatku školského roka, tak by asi aj viac apelovali na rodičov, aby deti testovali a výsledky nahlasovali,“ mienia analytici z INEKO.

Ministerstvo: Vykazujú nesprávne počty

Gröhlingov rezort má však na vec iný pohľad. „Riaditelia škôl boli upozornení pred prázdninami a následne medzi prázdninami, že ďalšia distribúcia samotestov sa bude odvíjať od správne zadaného počtu samotestov, ktoré dostali z okresného úradu v sídle kraja v roku 2021, a vykázanej spotreby zo strany rodičov,“ odpísali z ministerstva. „Treba si uvedomiť, že je to štátny majetok, ktorý nakupuje a posúva sa ďalej na podpis,“ tvrdí Gröhling.

Testy chcú po novom distribuovať „iba školám, na ktorých sa reálne testujú žiaci“. Minister hovorí, že sú aj prípady, kde škola dostala tisíc samotestov a nevykázala ani 500 použitých. „Školy mohli vykázať samotesty aj spätne, aby splnili hranicu. Ak tak urobia, následne budeme kontinuálne pokračovať v dodávaní testov,“ dodal Gröhling s tým, že na okresných úradoch je 10 až 15 % samotestov, ktoré neboli vyzdvihnuté.