Bude štát kupovať nemocnicu Bory? Veľavravné slová ministra Lengvarského

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) chce podporovať výstavbu štátnej koncovej nemocnice Rázsochy. Kúpu súkromnej nemocnice Bory zatiaľ odmieta.

Minister to uviedol v relácii TV Markíza Na telo Plus. Podľa predsedu mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáša Druckera by mal minister prestať s nejasnými vyjadreniami na túto tému. "Nemocnicu Bory, ktorú stavia Penta, kupovať štát asi nebude," povedal minister. Uvažuje skôr o nejakej forme spolupráce, možností je podľa neho viacero. Pripomenul, že s výstavbou Rázsoch ráta aj programové vyhlásenie vlády. Minister to preto považuje za svoju povinnosť.

Pre TASR v polovici decembra minister ešte pripúšťal, že odkúpenie koncovej nemocnice na Boroch je v hre a v tejto téme nevylúčil diskusie. Podľa predsedu mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Druckera by sa mala vláda prestať vyhovárať a je potrebné začať s výstavbou štátnej koncovej nemocnice. Nepáčia sa mu nejasné vyjadrenia a špekulácie okolo koncovej nemocnice zo strany ministra. "Považujem vyjadrenia pána ministra typu 'asi' za vajatavé, neprofesionálne a v tak vážnej veci za nezodpovedné. Nezodpovedné predovšetkým pre budúcnosť slovenského zdravotníctva a vzdelávania nových lekárov a sestier," poukázal Drucker.

Pripomenul, že vláda Eduarda Hegera (OĽANO) sa zaviazala, že bude do piatich rokov vybudovaná komplexná koncová univerzitná nemocnica Rázsochy. "Súčasná vláda sľúbila, že nemocnicu zaradí medzi strategické investície špeciálnym zákonom Lex Rázsochy," dodal Drucker.