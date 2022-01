Krajniak pretláča rodičovský bonus: Prejdú mu zmeny dôchodkov?!

Od roku 2023 chce radikálne zmeny. Minister práce Milan Krajniak (48) ukázal, ako chce „vylepšiť“ dôchodkový systém.

Plánuje zaviesť tzv. rodičovský bonus, čo by podľa neho znamenalo vyššie penzie. Celkovo to má vyjsť na 550 miliónov eur a zaplatí sa to vraj z dobrého hospodárenia Sociálnej poisťovne. Opozícia z tohto kroku nadšená nie je.

Ministerstvo práce má pripravené zdroje vo výške 758 miliónov eur na vyplácanie rodičovského bonusu v roku 2023, odkedy by mal začať platiť. Minister pripomenul, že rodičovský bonus je naviazaný na zárobok dieťaťa, ktoré musí odvádzať dane a odvody na Slovensku. Využiť možnosť prispievať takto svojim rodičom k dôchodku je jeho právom, môže sa rozhodnúť aj neprispieť. Jeho odvody sa ani v jednom prípade nezvyšujú. Konkrétny návrh počíta s prerozdelením piatich percent zo zárobku dieťaťa v pomere 2,5 % matke a 2,5 % otcovi.

Na základe aktuálnych dát za rok 2021 minister ukázal, že na dôchodkoch sa celkovo vyplatilo sedem miliárd eur, avšak len štyri miliardy eur išli reálne tým dôchodcom, ktorí vychovali deti, ktoré v súčasnosti dôchodkový systém udržiavajú, pretože platia odvody. To považuje Krajniak už dlhodobo za diskrimináciu.

Ročnú diskrimináciu ukázal na viacerých ilustráciách, napríklad dôchodkyňa, ktorá vychová štyri deti, príde v porovnaní s bezdetnou dôchodkyňou v roku 2023 skoro o 3 000 eur. Najviac aktuálnych dôchodcov má dve pracujúce deti. „Pre nich by to od januára 2023 malo znamenať, že napríklad, ak obe deti zarábajú po 800 eur, v takom prípade je to mesačne plus 40 eur k dôchodku a ročný rodičovský bonus je 480 eur,“ podotkol Krajniak.

Rodičovský bonus podľa súčasného návrhu by podľa Erika Tomáša z Hlasu znamenal krátenie budúcich dôchodkov. „Minister Krajniak na pôvodnom návrhu rodičovského bonusu nič nezmenil a naďalej tají formu jeho financovania, ktoré by len za prvý rok fungovania spôsobilo sekeru v štátnych financiách vyše pol miliardy eur,“ poznamenal Tomáš. Z vyjadrení ministra sa však podľa Tomáša dá vyčítať, že spomínané prostriedky chce získať aj na úkor krátenia budúcich dôchodkov, a to znížením tzv. dôchodkovej hodnoty. Ako dodal poslanec, opatrenie je podľa neho diskriminačné voči bezdetným rodičom, ako aj tým, ktorých deti sú zdravotne ťažko postihnuté, alebo pracujú v zahraničí.