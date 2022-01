Spor koalície s opozíciou o zmluve s USA: O čo ide v dohode o obrane!

Spustila vlnu polemiky. Obranná dohoda Slovenska s USA rozvírila hneď na začiatku roka pokojnú politickú hladinu. Už na budúci týždeň by ju mala schvaľovať vláda a neskôr aj parlament. Nový Čas zosumarizoval argumenty koalície a opozície a čo vlastne samotná zmluva obsahuje.

1. 100 mil. eur od USA na letiská

Podľa dohody dostane Slovensko 100 miliónov eur. Za tieto peniaze by mali Američania zrekonštruovať letiská v Kuchyni (okr. Malacky) a na Sliači. „S USA spolupracujeme v oblasti obrany a bezpečnosti už dlhodobo a čoraz intenzívnejšie,“ hovorí minister obrany Jaroslav Naď. Premiér Eduard Heger tvrdí, že ide o zmluvu, ktorá posilňuje obranyschopnosť SR. „Plne rešpektuje suverenitu, ústavu a právny poriadok SR. Táto zmluva nedáva automatické právo žiadnemu vojakovi Spojených štátov na vstup do Slovenskej republiky,“ povedal Heger.

2. USA ju uzavrelo s 23 krajinami

Rovnakú alebo podobnú dohodu uzatvorili USA s 23 z 30 členských krajín NATO, medzi nimi aj Maďarsko či Poľsko. „Slovensko je poslednou z krajín na tzv. východnom krídle Severoatlantickej aliancie, ktoré dohodu nemajú,“ povedal minister zahraničia Ivan Korčok. Bývalý generál Pavel Macko upozorňuje, že už roky sú napríklad ruskí príslušníci na základni na Sliači. „DCA je statusová zmluva. Takáto zmluva v žiadnom prípade nezakladá automatický nárok vstupu cudzích vojsk na naše územie či budovanie vojenských základní,“ skonštatoval Macko.

3. Príchod vojakov schvaľuje vláda

Naď s Korčokom prízvukujú, že každý príchod a zotrvanie vojakov na území SR by musela naďalej schvaľovať vláda alebo parlament. To sa deje aj v súčasnosti, keď sem chodia cvičiť americkí či iní vojaci. Dohoda znamená, že by sa už osobitne nemuselo schvaľovať využitie armádneho paliva, munície pri cvičení či ubytovanie vojakov. „Dohoda o spolupráci v oblasti obrany nevytvára žiadne trvalé základne na Slovensku. Ozbrojené sily USA budú môcť byť na Slovensku len s povolením Slovenska,“ povedala americká veľvyslankyňa v SR Bridget Brink.

4. Letiská bude vlastniť SR

Naď potrebu investícií odôvodňuje tým, že v Malackách už letisko nespĺňa ani základné parametre. Letiská naďalej bude vlastniť Slovensko: „Všetky budovy a sústavy postavené ozbrojenými silami USA sa stanú vlastníctvom SR po ich postavení, no budú používané ozbrojenými silami USA, pokým ich tie budú potrebovať.“ Dohoda má uľahčiť využívanie priestorov slovenských ozbrojených síl pre Američanov, ktorí by ich mohli využívať bezplatne s tým, že niektoré časti „sa osobitne vyhradia na výhradný prístup a používanie ozbrojenými silami USA“.

5. stíhanie Američanov

V dohode sa rieši aj trestné stíhanie vojakov USA v prípade, ak by tu spáchali trestný čin. To by mali pod palcom Američania. „SR na žiadosť USA a na podporu svojho záväzku o vzájomnej obrane týmto uplatňuje svoju suverénnu diskrečnú právomoc vzdať sa prednostného práva na výkon trestnej právomoci,“ uvádza zmluva. V prípadoch, ktoré majú pre SR osobitný význam, by sme mohli toto vzdanie sa právomocí odvolať. USA však nemusia hlásiť trestné činy, „za ktoré možno uložiť pokutu alebo trest odňatia slobody na menej ako tri roky“.