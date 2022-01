Veľká analýza je zverejnená: Toto sú tri najväčšie celosvetové hrozby v tomto roku!

Poradenská spoločnosť Dun & Bradstreet analyzuje obchodné dáta v 120 krajinách sveta. Celosvetovým hrozbám priradila skóre a na základe toho zostavila rebríček tých najväčších v tomto roku.

1. Energetická kríza

V dôsledku pandémie sa spotrebiteľské a výrobné ceny vyšplhali podľa Dun & Bradstreet na maximálne hodnoty za niekoľko dekád. Problémom je podľa spoločnosti globálna inflácia či narušenie dodávateľských reťazcov. "Nesúlad medzi ponukou a dopytom energie sprevádzajúcim znovuotvorenie ekonomiky sa pravdepodobne pre zimu na severnej pologuli zhorší," myslí si spoločnosť. Narušenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov sa v priebehu pandémie objavovalo opakovane od polovodičov až po komodity, toto riziko zostalo podľa analýzy Dun & Bradstreet zvýšené.

"Zatiaľ čo tlak na dekarbonizáciu na celom svete je zrejmý a krajiny sa prihlásili k emisným cieľom, energetická kríza spôsobená nedostatkom uhlia ukázala obmedzenia pri plnení týchto cieľov," tomuto riziku Dun & Bradstreet priradila skóre GBI 21.

Podľa spoločnosti prevládajú i fiškálne obavy na rozvíjajúcich sa trhoch. "Trvalý alebo náhly nárast cien by mohol prinútiť viac rozvíjajúcich sa trhov k sprísneniu menovej politiky. To zvýši ich náklady na obsluhu dlhu, čo môže viesť k zníženiu ratingu krajín a tlaku na štátne rozpočty. Navyše to pravdepodobne zníži vyhliadky na globálny ekonomický rast." Tomuto riziku Dun & Bradstreet priradila skóre GBI 20.

2. COVID-19

Firmy dva roky po vypuknutí pandémie stále bojujú s návratom do normálu. V zozname desiatich najväčších rizík podľa Dun & Bradstreet figurujú tri riziká súvisiace s novými vlnami Covidu-19 (skóre GBI 35), ekonomickým spomalením v Číne (GBI 30) a politickou polarizáciou, ktorému spoločnosť udelila skóre GBI 21.

3. Nová geopolitická rovnováha

Podľa analýzy Dun & Bradstreet bude potrebné dosiahnuť rovnováhu spolupráce, konkurencie a konfliktu medzi USA a Čínou. "Existuje riziko, že rastúce obavy USA z čínskych vojenských manévrov voči Taiwanskému regiónu a z rýchlo rastúcich síl jadrového arzenálu Číny budú ďalšou negatívnou špirálou obchodných a technologických obmedzení," uvádza spoločnosť. GBI skóre pre toto riziko je vysoké, na úrovni 36.

Problémom je i vojenská prítomnosť Ruska pozdĺž ukrajinskej hranice, ako aj narastajúci počet migrantov prichádzajúcich cez Bielorusko na poľských hraniciach, tvrdí Dun & Bradstreet. "Imigrácia je pre európsky blok jednou z najviac polarizujúcich tém a zlá reakcia bude mať vnútropolitické dôsledky. GBI skóre pre toto riziko je hodnotené na 28, uvádza sa v analýze.

Spoločnosť Dun & Bradstreet pravidelne vypracováva vlastný Global Business Risk Report, ktorý celosvetovým hrozbám priraďuje skóre a na základe neho zostavuje rebríček tých najväčších, ktoré ovplyvnia podnikateľov na celom svete.