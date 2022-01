Aké novoročné predsavzatia si dávajú politici? Chceme schudnúť a mať viac času

Viac času na rodinu a na šport a zhodiť prebytočné kilá. To sú najčastejšie sa opakujúce predsavzatia našich politikov. Schudnúť by chceli ministri hospodárstva Richard Sulík (53), šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (40) aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (48).

Najmä ženy-ministerky by chceli viac času tráviť s rodinou a plniť priania svojich detí. Kto si čo na tento rok predsavzal, a kto si, naopak, žiadne predsavzatia nedáva, lebo už dávno zistil, že ich aj tak vždy poruší?

Budem musieť na sebe zamakať!

Richard Sulík, minister hospodárstva

- Jedno predsavzatie mám. Chcem schudnúť. V lete sa mi síce celkom podarilo ísť s váhou dole, no dostavil sa tradičný jojo efekt, takže budem musieť zamakať. A, samozrejme, dúfam, že sa nám konečne podarí zvíťaziť nad koronou a budeme môcť opäť žiť normálny život.

Novoročné predsavzatia nefungujú!

Ivan Mikloš, bývalý minister financií

- Novoročné predsavzatia si už niekoľko rokov nedávam, pretože dlhoročným pozorovaním som zistil, že nefungujú. Ak by som si to ešte chcel rozmyslieť, tak si nejaké môžem dať od začiatku čínskeho alebo židovského nového roka. To je zároveň aj tip pre tých, ktorí po 1. januári nevydržia, aby vedeli, že nemusia čakať celý rok, kým si začnú dávať nové predsavzatia.

Chcel by som skĺbiť prácu s rodinou

Ján Budaj, minister životného prostredia

- V novom roku mám celú nošu úloh, pretože sme uspeli v politickom zápase o presun správy lesov v národných parkoch a s tým sa spája nárast našich aktivít. Súkromne by som chcel byť viac s rodinou, čo sa bije s mojím prvým predsavzatím.