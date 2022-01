Drsné slová SNS na konto Čaputovej prejavu: Bol plný slabosti a neschopnosti!

Prezidentka Zuzana Čaputová je plne zodpovedná za stav v spoločnosti. Mimoparlamentná SNS to uviedla v reakcii na novoročný príhovor prezidentky.

Strana ho považuje za plný slabosti a neschopnosti reprezentovať záujmy Slovenska. "Prejav prezidentky bol len konštatovaním bez jasného postoja hlavy štátu a takýto prejav nemôže byť nádejou na zmenu, ktorú občania v roku 2022 očakávajú," uviedla SNS pre TASR.

Strana tvrdí, že nádejou Slovenska by boli predčasné parlamentné voľby. Pod petíciu za referendum o skrátení volebného obdobia sa podpísalo takmer 600-tisíc ľudí. "Prezidentka ignorovala ich vôľu a dnes nevyužíva svoje zákonné kompetencie," tvrdia národniari.

Prezidentka sa v prípade petície za referendum obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý v júli 2021 rozhodol, že navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je protiústavná. Čaputová reagovala, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie.

Hlava štátu v novoročnom príhovore vyzvala k súdržnosti, ľudskosti a pestovaniu vzťahov v komunitách i rodinách. Ide podľa nej o cestu k silnému, odolnému Slovensku, ktoré môže suverénne čeliť všetkým výzvam. Ako uviedla, ak dokážeme potlačiť trecie plochy a konflikty medzi sebou, naša zomknutosť bude obrovskou devízou nielen pri prekonávaní súčasnej krízy, ale aj v dlhodobom úsilí.