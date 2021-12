Matovič spucoval Lengvarského: Hanbil by som sa! Tvrdý odkaz posiela ministrovi aj opozícia

Dobré správy pre seniorov.

Minister financií Igor Matovič (48) krátko pred koncom roka oznámil, že vláda predlžuje termíny na získanie 200 či 300 € za očkovanie pre ľudí nad 60 rokov. Po novom sa stačí zaregistrovať do 15. januára a samotnú vakcináciu podstúpiť do konca januára 2022. Matovič sa pritom ostro pustil do ministerstva zdravotníctva, ktoré podľa neho nestíha očkovať.

Minister financií upozornil na to, že pridelený termín na očkovanie má v súčasnosti takmer 55-tisíc ľudí nad 60 rokov. Ďalších 50-tisíc je v čakárni a ešte ani nedostalo termín. Denne pritom zaočkujeme len niečo cez 6-tisícov seniorov. „V situácii, keď máme za rohom omikron, tak je to nezodpovedne pomaly,“ povedal Matovič. Práve tým odôvodnil aj posun termínov na získanie odmeny vo výške 200 € a 300 € za vakcináciu prvou či treťou dávkou.

„Nebude sa treba registrovať do konca tohto roka, ale do polovice januára a termín, dokedy sa treba očkovať, posúvame do konca januára,“ povedal Matovič. Situáciu s vakcináciou porovnal s podobne veľkým Dánskom, kde očkujú päťkrát rýchlejšie ako my. „Považujem to za zásadné zlyhanie manažmentu očkovania,“ uviedol Matovič.

„By som chcel požiadať ministerstvo zdravotníctva, aby zvýšilo snahu očkovať seniorov 60+. Bolo mi prisľúbené, že vieme podávať 50-tisíc dávok denne. Sme ďaleko za,“ dodal s tým, že seniori musia byť uprednostnení pri termínoch. Ministerstvo sa podľa neho má spamätať a priblížiť sa k Dánsku „a nie Burkine Faso v Afrike“.