Matovič poľuje na svojich kolegov z vlády, Sulík otvára pozíciu Kollára: Pod kým sa trasie stolička?!

Ani medzi sviatkami si nedajú pokoj. V koalícii to vrie počas celého roka a aj na jeho samotnom konci sa lídri strán ostreľujú, akoby bolo pár týždňov pred voľbami.

Rozbušku vytiahol šéf OĽaNO a minister financií Igor Matovič (48), ktorý sa rozhodol už tradične útočiť najmä na SaS. Na paškál si teraz zobral ich ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (47). Tá prešla pod ich krídla po rozpade Za ľudí a znamená to, že SaS má o jedno kreslo vo vláde viac, ako by podľa koaličnej zmluvy mala mať. V hre o politické figúrky sú však aj ďalšie mená.

Matovič v bilančnom rozhovore povedal, že Kolíková sa chodila do Prezidentského paláca intenzívne dohadovať o tom, ako povaliť vlastnú vládu. Podľa neho bola súčasťou predstavy o úradníckej vláde a mala tam zohrávať kľúčovú úlohu. „Márii Kolíkovej som od začiatku držal chrbát. Bola prvým ministrom na rade, ktorý mal po smrti Lučanského odstúpiť, lebo to bolo svojím spôsobom aj jej zlyhanie a tiež zlyhanie systému, za ktorý bola zodpovedná,“ povedal Matovič v TA3 s tým, že ju vtedy podržali. Na druhej strane sa mu podľa neho Kolíková otočila chrbtom pri rekonštrukcii vlády, keď tlačila aj na odchod vtedajšieho ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. „Pri prvej príležitosti a bez akejkoľvek príčiny sa rozhodla, podľa mňa veľmi neférovo, bojovať proti Marekovi Krajčímu a potom aj proti mne,“ dodal.

Čachre s koaličnou zmluvou

Tu sa dostávame ku koreňu problému, keďže po tom, čo sa rozpadla strana Za ľudí, Kolíková prešla k SaS. Matovič pripomína, že podľa koaličnej zmluvy prináležia liberálom len tri ministerstvá a rezort spravodlivosti s Kolíkovou im nepatrí. „Pani ministerka – hlúpo povedané, ale pravdivo – okupuje ministerskú stoličku, ktorá jej nepatrí, a tento problém treba vyriešiť,“ konštatoval na margo Kolíkovej. Tento nesúlad chce otvoriť v najbližších mesiacoch, lebo avizuje, že koaličnú zmluvu v tomto prípade chcú porušovať aj poslanci jeho klubu OĽaNO. „To si myslím, že by bolo veľmi zle,“ povedal Matovič.

Na podobný postoj zo strany lídra OĽaNO boli pripravení aj v SaS, ktorí sa nechcú vzdať ani jedného zo štyroch rezortov a nárokujú si dokonca ďalší. „Ako druhá najväčšia koaličná strana máme nárok na pozíciu predsedu parlamentu a tento nárok si budeme uplatňovať,“ povedal Sulík. Pre Hospodárske noviny nedávno konštatoval, že podľa jeho prepočtov by aj v prípade otvorenia koaličnej zmluvy mali nárok na štyri vládne posty. „My máme 19 poslancov z 91. Členov vlády je 16 a k tomu predseda parlamentu, čiže 17 postov. To mi vychádza, že máme nárok na 3,55, a to sa predsa zaokrúhľuje na štyri,“ povedal Sulík. „Plus som dostal jedno ministerstvo, lebo som Igorovi Matovičovi ustúpil z ministerstva financií, čiže máme nárok na päť pozícií zo 17,“ uzavrel.