Doležal to schytal od Úradu pre verejné obstarávanie: Slová, ktoré na ministra nevrhajú dobré svetlo

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nepožiadala Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), aby pred vyhlásením skontroloval, či sa súťaž na rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany nastavila správne.

Uviedla to hovorkyňa úradu Jana Zvončeková. ÚVO za to preto nemôže prevziať zodpovednosť a po politických slovách ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina) je podľa úradu otázne, prečo minister nevyužil svoju kompetenciu skontrolovať a zasiahnuť do práce svojich podriadených a prečo namiesto toho zasahuje do rozhodnutia nezávislého kontrolného orgánu. Minister v utorok (21. 12.) kritizoval, že ÚVO zrušilo túto súťaž pre dve chýbajúce slová "alebo ekvivalent".

Zvončeková pripomenula, že rozhodnutie úradu o zrušení ešte nie je právoplatné, preto o ňom ÚVO nemôže detailne a slobodne hovoriť. "Úrad môže potvrdiť, že ministerstvu dopravy podriadené organizácie vrátane NDS mali v minulosti súťaže, ktoré boli v súlade s rozhodovacou praxou úradu, napríklad zákazka NDS - D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové. Teda s praxou, proti ktorej pán minister teraz spustil ofenzívu, pričom ho podriadení zrejme neinformovali, že v minulosti sa touto rozhodovacou praxou úradu v niektorých súťažiach riadili," dodala hovorkyňa.

Na záver úrad upozornil, že politici by sa nemali stavať nad zákon ani ho zľahčovať a hovoriť o ňom ako o "dvoch slovíčkach". "To totiž môže naznačovať snahu ovplyvňovať rozhodnutia kontrolného orgánu, aby nerozhodoval spravodlivo, ale v prospech vybraných ľudí vo vybraných súťažiach," uzavrela hovorkyňa ÚVO.

Minister v utorok vyhlásil, že rozhodnutie úradu o nariadení zrušenia súťaže na R2 považuje za bezprecedentné, neodborné a mimo aplikačnej praxe. "NDS nemôže uzavrieť zmluvu, Košice nebudú mať najbližšie dva - tri roky časť svojho obchvatu, my nedokážeme vyčerpať takmer 140 miliónov eur z operačného programu Integrovaná infraštruktúra," vymenoval dôsledky minister.