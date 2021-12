Nespokojný Gröhling: Trojpercentné zvýšenie platov nie je pre učiteľov či Slovensko výhrou

Trojpercentné zvýšenie platov nie je výhra ani úspech pre učiteľov, ani pre Slovensko.

Uviedol to v rozhovore pre TASR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že od augusta bojoval za to, aby učitelia dostali viac a bude v tom aj naďalej pokračovať.

Šéf rezortu školstva súhlasí v súvislosti so zvyšovaním platov s požiadavkami učiteľov. "Zvýšenie platov bola moja priorita v rozpočte od augusta. Odvtedy som na ministerstve financií vysvetľoval, prečo to bude potrebné, argumentoval som štatistikami, porovnaniami so zahraničím aj doma, ako aj nedostatkom učiteľov," povedal minister školstva s tým, že to boli niekoľkomesačné, veľmi dlhé rokovania.

"Napriek tomu, že všetky koaličné strany chceli zvyšovať platy učiteľov, nepodarilo sa dosiahnuť výrazné zvýšenie. Na jednej strane rozumiem, že ekonomika je oslabená koronakrízou," vysvetlil Gröhling. Na druhej strane by sme si podľa neho ale mali uvedomiť, že zdravotníci a učitelia boli v tomto období tí najvyťaženejší a zaslúžia si zvýšenie platov.

Valorizácia miezd o tri percentá od 1. júla 2022 sa dotkne všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy, čiže aj zamestnancov v školstve. Týka sa ich to aj napriek tomu, že kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa školskí odborári nepodpísali.

Jednorazový príspevok 350 eur dostanú zamestnanci štátnej správy a zamestnanci základných, stredných a vysokých škôl, ale aj súkromných a cirkevných. "Teda tí, ktorí sú napojení na štátny rozpočet, ale ešte z financií z roku 2021. Majú mať 350 eur vyplatených v decembrovej výplate v januári 2022," vysvetlil predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek. Materské školy, základné umelecké školy, školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne, školské internáty, jazykové školy, teda tie, ktoré sú financované z podielových daní miest a obcí, majú dostať 350 eur do 30. júna 2022.