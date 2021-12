Prezidentka je často terčom ostrej kritiky od Matoviča a Fica: Politológ odhalil, prečo ju majú v zuboch

Líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič potrebuje mať stále nejakých nepriateľov.

Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak v súvislosti s výčitkami Matoviča na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá cez víkend v televízii TA3 hovorila o tom, že „potrebujeme silnejšie líderstvo, sme v kríze“. Uviedla tiež, že Matovič nebol lepší premiér ako Eduard Heger (OĽaNO).

Keď prezidentka hovorí, že vláda by mala mať silnejšie líderstvo, je to podľa Marušiaka nepriamo atak na to, že stále sa nepodarilo premiérovi Hegerovi vystúpiť z Matovičovho tieňa. Politológ si nemyslí, že by prezidentka vnímala Hegera ako slabého premiéra, ale skôr ako „technického premiéra“. „Zastáva pozíciu predsedu vlády, ale stále je najdôležitejším človekom vo vláde predseda najsilnejšej koaličnej strany Matovič. To však nie je nič nové. Podobná situácia bola počas vládnutia Ivety Radičovej alebo na začiatku vlády Petra Pellegriniho, aj keď oni sa snažili z tieňa svojho lídra vystúpiť,“ zhodnotil politológ.

Hlavu štátu nekritizuje len Matovič. Šéf opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico sa o nej vyjadruje ako o hovorkyni vlády. Politológ hovorí, že prezidentka je v prvom rade najpopulárnejšou političkou. „To je veľmi dôležité a rozhodne má v spoločnosti vyššiu autoritu ako Robert Fico. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa Fico rozhodol pre takúto konfrontáciu,“ mienil Marušiak.

Podľa neho sa hlava štátu viackrát veľmi kriticky vyjadrovala na Ficovu adresu a určite nemá záujem, aby akákoľvek vládna konštelácia bola za účasti Fica. „Prezidentku si zvolil ako terč, pretože pre antiliberálnych voličov môže symbolizovať hodnoty liberalizmu. Určite je v záujme Fica zobrazovať ju v čo najhoršom svetle,“ usúdil politológ a dodal, že Fico pravdepodobne veľmi ťažko vnímal aj to, že Čaputová porazila v prezidentských voľbách v roku 2019 kandidáta Smeru-SD, čo bola jedna z prvých z vážnejších porážok strany.

Politológ hovorí, že Zuzanu Čaputovú môže oslabiť kritika časti koalície i opozície pri prípadnej ďalšej kandidatúre na post hlavy štátu. Marušiak poukázal na to, že pri voľbe Čaputovej sa voliči zjednocovali v postoji, aby volili proti Smeru-SD a zároveň upozornil, že dnes sú obmedzené možnosti Progresívneho Slovenska, ku ktorému má prezidentka najbližšie. „Je možné, že časť voličov OĽaNO za ňu hlasovať nebude. Stále má však vyššiu autoritu ako Igor Matovič, a tým pádom môže od prezidentky cítiť isté nebezpečenstvo,“ uzavrel Marušiak.

Matovič cez víkend na sociálnej sieti napísal, že nikto viac neznižuje autoritu premiéra ako prezidentka, ktorá pri každej možnej príležitosti podsúva ľuďom, že by ju mal mať väčšiu. „Zákerné vopred vykalkulované zlomyseľné opakované bozky smrti,“ uviedol. V komentároch pod Matovičovým statusom sa ku kritike hlavy štátu pridali aj niektorí poslanci OĽaNO. Milan Kuriak napísal, že pekná tvár a sympatický výzor k takému dôležitému postu nestačí. „V modelingu by bola pani prezidentka určite užitočnejšia,“ tvrdil Kuriak. Ďalší poslanec OĽaNO Karol Kučera uviedol, že prezidentka nahráva v najťažších chvíľach opozícii a nenápadne podráža autoritu premiéra.