Fico je obvinený z podnecovania: Čo mu vynesú 2 hodiny na polícii? Podľa politológa mu plán vyšiel do bodky

Dve hodiny na polícii a obvinenie na krku. Protestná jazda, ktorú organizoval Robert Fico (57) ako vyjadrenie nesúhlasu s politikou súčasnej vlády, sa pre neho skončila predčasne.

Po tom, čo polícia tento týždeň zadržala dvoch protestujúcich zdravotníkov, krátko pred začiatkom Ficovho protestu zbalili aj jeho a predviedli ho na policajnú stanicu. Tam strávil asi dve hodiny a násled­ne odišiel obvinený z trestného činu podnecovania. Postu­povali muži zákona správne a aký dosah bude mať policaj­ný zákrok na Ficovu budúcnosť?

Opozičný Smer ohlasoval protest formou autosprievodu niekoľko dní. Vyjsť mali z bratislavského Tyršovho nábrežia a jazdu zvolali práve z dôvodu, aby neporušili platné nariadenia. „Pôjde o protest v súlade so záko­nom, ktorý bude spočívať nie vo verejnom zhromaždení, ktoré nie je možné organizo­vať ,“ rečnil Fico vopred. To mu však nevyšlo podľa plánu. Na mieste totiž najskôr zvolali smeráci tlačovku, kde hovorili o „likvidácii demokracie“ a v okolí sa zhromaždilo pár desiatok ľudí. Zvrat nastal po tom, čo dvojčlenná hliadka polície Fica krátko po šiestej večer zobrala do auta a odviezla na policajnú stanicu v Bratislave. „Takto vyzerá demo­kracia v priamom prenose,“ skonštatoval Fico pred tým, ako ho odviedli. „Ste vy normálni, ako sa správate, aký som spravil trestný čin?“ pýtal sa Fico počas toho, ako ho muži zákona sprevádzali do policajného auta.

Prepustený

Už krátko po ôsmej hodine večer Fico vychádzal z polície a oznámil, že ide o vymyslenú akciu proti nemu od začiatku do konca s tým, že jediným cieľom bolo zabrániť mu v účasti na proteste. Odmieta, že by niekoho k niečomu podnecoval. Polícia v piatok potvrdila, že Fico je už v postavení obvineného. „Poverený prísluš­ník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratisla­ve I vzniesol obvinenie z trestného činu podnecova­nia 57­ročnému Robertovi F. z Bratislavy,“ skonštatoval hovorca Michal Slivka. Môže to súvisieť s navádzaním ľudí na porušovanie pandemických pravidiel. Ficov obhajca Róbert Kaliňák však tvrdí, že k podnecovaniu z Ficovej strany nedošlo, keďže nehovoril o tom, že ľudia majú porušovať zákaz vychádzania.