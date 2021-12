Robert Fico v rukách polície: Šéfa Smeru zadržali pred začiatkom protestu

Šéfa opozičného Smeru-SD Roberta Fica zadržala vo štvrtok polícia pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke.

Pre TASR to potvrdil hovorca strany Ján Mažgút. "Predsedu strany Roberta Fica práve odviedli na policajné oddelenie na Lermontovovej ulici, aby zmrazili dnešnú rozlúčku s demokraciou, vyjadrenie nesúhlasu s politikou vlády a jej hovorkyne prezidentky Čaputovej," napísala strana na sociálnej sieti.

Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár v súvislosti s policajným zákrokom vyhlásil, že protestujúcich to nezastaví. Nemyslí si, že policajti konali z vlastného presvedčenia, ale z donútenia. Ubezpečil, že v proteste budú pokračovať a dokončia to, čo majú pripravené bez toho, aby porušovali pravidlá. "Nezastaví to ani nás, ani bežných ľudí, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa na Slovensku deje," povedal na brífingu Blanár.

Poslanec Ľuboš Blaha hovorí o fašizme a policajnom terore. Policajný zásah prirovnal k zákroku "gestapákov". Zdôraznil, že strana za Ficom stojí. Je presvedčený, že Fico neurobil nič zlé a protizákonné. Pripomenul, že odpor vyjadrujú najbezpečnejšie a najpokojnejšie. Zásah označil za brutálny.

Opozičná strana na štvrtok večer pôvodne avizovala smútočný sprievod, ktorý sa mal začať na Tyršovom nábreží. "Keďže vládna koalícia a prezidentka odtrúbili demokracii zmarením referenda a nemožnosťou konať predčasné voľby, odpovieme im rovnakým zvukom," povedal Fico v stredu (15. 12.). Dopravu blokovať nechceli, strana verila, že polícia poskytne sprievodu súčinnosť.

Verejné zhromaždenia sú počas núdzového stavu zakázané. Polícia preto tento týždeň zadržala aj záchranárov, ktorí prišli protestovať pred parlament.