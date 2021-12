Drsná slovná prestrelka v koalícii! Na ministrov status reagoval poslanec SaS: Reči Matoviča sú cestou do pekla

Najkratšia cesta k predčasným voľbám je vyštvať hnutie Sme rodina z koalície. Na sociálnej sieti to napísal líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík totiž v stredu 15. decembra v diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo povedal, že ak hnutie Sme rodina Borisa Kollára hlasuje proti kľúčovým reformám, tak v koalícii nemá čo robiť.

„Viem, že ľudia ťahajúci nitky z úzadia už slintajú blahom pri predstave novej vládnej zostavy mafošov z Hlasu, progresívcov z PS a SaS … ale ešte budú musieť chvíľku počkať. Slintali, keď štvali proti Sputniku, bez ohľadu na životy ľudí a mysleli si, že pádom vlády sa dostanú k hrantu. Slintali pri každom podknutí sa koalície … a slintajú aj teraz,“ uviedol Matovič. Podľa neho úlohou tých, ktorí by túto zostavu považovali za cestu do pekla, je urobiť všetko, aby im „rypáky klepli naprázdno“.

Jediný, kto rozbíja túto vládu, je Igor Matovič (OĽaNO) a jeho reči. Na sociálnej sieti to napísal poslanec Radovan Sloboda zo strany Sloboda a solidarita (SaS). Sloboda tvrdí, že tomu nerozumie. „SaS podporuje všetky reformy, podarí sa nám presadiť reforma nemocníc či reforma národných parkov bez hlasov Sme rodina, ale my sme zlí. To v akom svete žije Igor Matovič? Čo by robil, keby my verejne kritizujeme reformy jeho ministrov, tak ako ich kritizuje Boris Kollár?“ spýtal sa Sloboda. Podľa neho Sme rodina nepodporí zásadné reformy tejto vlády, ale SaS rozbíja koalíciu. „No, na toto musíte mať silný žalúdok. Každému je jasné, že Igor Matovič z duše nenávidí Richarda Sulíka a obhajuje Borisa Kollára. Na čo nám je však taký koaličný partner, ktorý nepodporí kľúčové reformy a SaS s OĽaNO hlasovaním potvrdia, že dokážu vládnuť aj bez Sme rodina?“ pýta sa ďalej Sloboda.

Podľa poslanca SaS sú cestou do pekla reči Matoviča. „Namiesto poďakovania SaS si do nás kopne, lebo Boris Kollár je úžasný, aj keď kritizuje vlastnú vládu. Matovič potrebuje len obrátiť pozornosť na ‚ zlú ’ SaSku, aby chránil dobrých kamarátov,“ dodal Sloboda.