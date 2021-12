Pomôže známy paragraf aj stíhanému Žigovi? Generálny prokurátor dospel k jednoznačnému záveru

Dlhoročný politik sa obvinenia zatiaľ nezbaví. Exminister za Smer Peter Žiga (49), ktorý v súčasnosti pôsobí v strane Hlas-SD, je obvinený z podplácania.

Takto pred rokom ho obvinila NAKA na základe výpovede jeho bývalej kolegyne a štátnej extajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej. Práve cez ňu mal Žiga podľa obvinenia posúvať úplatok pre sudkyňu Najvyššieho súdu Katarínu Pramukovú, ktorá riešila spor o Gabčíkovo a Žiga mal chcieť, aby štát vodnú elektráreň získal.

Jankovská tvrdí, že Žiga jej doniesol 100 000 €, ktoré mala následne odovzdať sudkyni v darčekovej taške. Pramuková to v čase, keď sa kauza prevalila opísala tak, že keď zistila, že v taške je hotovosť, tak ju odmietla a peniaze vrátila. Následne spolupracovala s políciou. Žiga sa bráni, že k ničomu takému nedošlo a podal voči obvineniu sťažnosť. Riešila to aj špeciálna prokurátora, ktorú vedie Daniel Lipšic, no Žiga neuspel.

Následne sa politik domáhal spravodlivosti tým, že napadol právoplatné uznesenie podnetom na postup podľa známeho paragrafu 363 Trestného poriadku, o ktorom rozhoduje Generálna prokuratúra SR. Maroš Žilinka ho použil napríklad v prípade zrušenia obvinenia bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského a koalícia sa teraz sporí o tom, či mu túto právomoc ponechať.

Nový Čas zistil, že v prípade Žigu však Žilinka nezasiahne. „Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka dňa 9. decembra 2021 nevyhovel návrhu obvineného Ing. P. Ž, ktorým sa domáhal zrušenia uznesenia vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry o vznesení obvinenia zo dňa 17. decembra 2020 a naň nadväzujúceho uznesenia prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry o zamietnutí sťažnosti zo dňa 7. júla 2021,“ uviedol hovorca Dalibor Skladan.

Prečo tentokrát známy paragraf Žigovi nepomôže? „Generálny prokurátor Slovenskej republiky po preskúmaní veci nezistil dôvody na zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, keď dospel k záveru, že v aktuálnom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvineného Ing. P. Ž. pre prečin podplácania,“ dodal Skladan.