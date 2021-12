Matovič o schválenom rozpočte verejnej správy: Je kvalitný a zodpovedný

Schválený rozpočet verejnej správy je podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) kvalitný a zodpovedný.

Je to podľa neho rozpočet, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme ako štát fungovali. „Som na túto koalíciu hrdý, nekradneme a zodpovedne otáčame každé jedno euro, aby sme hospodárili so spoločnými prostriedkami ako s vlastnými,“ povedal Matovič. Je potrebné podľa neho ustrážiť prostriedky pre budúce generácie.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa po hlasovaní poďakoval všetkým tým poslancom, ktorí zahlasovali za rozpočet. Podľa jeho slov ho minister financií Igor Matovič pripravil zodpovedne. „Koalícia ide pevne ďalej pripravovať ďalšie výsledky pre občanov SR,“ povedal Heger.

Predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) označil rozpočet za zákon roka, kde sú nastavené základné pravidlá, ktoré krajine umožnia ďalej fungovať. „Rozpočet je presne ten zákon, kde sú všetci nespokojní,“ poznamenal Viskupič. No podľa neho napriek tomu našli kompromis, keď sú síce všetci trošku nespokojní, no napriek tomu zahlasovali za.

Deficit verejných financií Slovenska by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Zo 146 prítomných poslancov za rozpočet v utorok hlasovalo 91, proti bolo 52 a zdržali sa traja zákonodarcovia. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by v budúcom roku mali byť na úrovni 44,174 mld. eur, výdavky v objeme 49,387 mld. eur. Deficit verejnej správy by tak mal byť v sume 5,21 mld. eur.