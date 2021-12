Poslanci schválili novelu, ktorá umožní získať telefónne čísla: Chcú tak zabrániť šíreniu covidu

Novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorú v utorok schválil parlament v zrýchlenom rokovaní, umožní získať telefónne čísla ľudí.

Malo by to zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) bude môcť žiadať od telekomunikačných operátorov do 24 hodín údaje o účastníkoch, čo má umožniť rýchlu a efektívnu identifikáciu potenciálnych nositeľov nákazy koronavírusu. Zmeny majú zabezpečiť kontrolu dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia nákazy poskytnutím dát v súvislosti s monitoringom vývoja epidemickej situácie. Import ochorenia COVID-19 zo zahraničia je podľa ministerstva dopravy a výstavby jedným z hlavných rizík šírenia koronavírusu.

Počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou majú operátori na odôvodnenú žiadosť ÚVZ poskytnúť do 24 hodín údaje o účastníkovi, ktorému bola zaslaná informácia. A to telefónne číslo na ochranu osôb pred hroziacim šírením prenosného ochorenia alebo na prijímanie opatrení pri ohrození života a zdravia. Ak uplynutie lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, operátori majú poskytnúť údaje najbližší pracovný deň.

Úrad bude môcť tieto údaje získavať len na zabránenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, najmä kontroly dodržiavania povinnej izolácie alebo karantény osoby, ak je nariadená, alebo na epidemiologické dohľadávanie kontaktov osôb prichádzajúcich z rizikových krajín. Úrad po prijatí opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov bude môcť poskytnuté údaje spracúvať a uchovávať po nevyhnutný čas, najdlhšie 60 dní od ich poskytnutia.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) informoval, že vláda rešpektuje výhrady prezidentky, ktoré vzniesla voči pôvodne schválenej časti nového zákona o elektronických komunikáciách, týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov dotknutých osôb. „Zároveň však vníma potrebu zo strany orgánov verejného zdravotníctva disponovať legálnou bázou pre získanie určitých údajov o účastníkoch telekomunikačnej prevádzky za účelom napríklad trasovania kontaktov či kontroly dodržiavania izolácie po príchode zo zahraničia v čase pandemického ochorenia COVID-19,“ povedal minister.

Poskytnuté dáta podľa neho budú výlučne umožňovať identifikáciu užívateľov, ktorí pred vstupom na Slovensko boli v štáte, ktorý z hľadiska COVID-19 a epidemickej situácie nie je bezpečný. „Takáto úprava umožní adresnejšie smerovanie opatrení a ich vynucovanie bez plošného uzatvárania hraníc a zamedzenia cezhraničného pohybu osôb,“ poznamenal Doležal.