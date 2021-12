Fico otvorene o súčasnej situácii: Takto by som pandémiu riešil ja!

Pandémia nového koronavírusu aktuálne na Slovensku prekrýva všetky témy vrátane veľkého zdražovania tovarov a energií a hrozby fiaska pri čerpaní plánu obnovy a odolnosti na budúci rok.

V diskusii v TASR TV to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Hoci vláda nemôže ovplyvniť stúpajúce svetové ceny energií, podľa Fica môže prijímať opatrenia na zmiernenie ich dosahu na občanov. "Opakovane sme žiadali Národnú radu (NR) SR, aby sa zaoberala témou zdražovania. Chceli sme od vlády vecný a časový harmonogram, ako pomôže rodinám," zdôraznil.

Je podľa neho možné posielať rodinám plynové vratky, ako to v minulosti urobila jeho vláda, znížiť DPH na energie, zastropovať ceny základných potravín. "Je možné urobiť niečo aj s cenou energie, keďže niektoré položky tejto ceny sa ovplyvniť dajú," tvrdí Fico. Dodáva, že už dnes je pri vianočných nákupoch vidieť, že ceny tovarov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi viditeľne stúpli.

Téma pandemických opatrení podľa neho prekryla aj problémy s čerpaním prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti, ktoré sú viazané na realizáciu reforiem. "Obávam sa, že plán obnovy bude jedno obrovské fiasko práve preto, že vláda nemá absolútne nič pripravené," vyhlásil predseda Smeru-SD.

Za úspešnú reformu považuje napríklad systém klientskych centier vybudovaných v minulosti rezortom vnútra pod vedením Roberta Kaliňáka. "Človek si v rámci jednej budovy vybavil všetky veci, ktoré sa týkajú štátnej správy. Reforma je, keď idete napríklad do obrovskej modernizácie futbalových štadiónov, za mojej vlády sa kompletne opravilo 21 štadiónov a postavili stovky multifunkčných ihrísk. Reforma nie je, keď zmeníte jedno písmenko a tvárite sa, že reformujete," povedal.

Vláda podľa neho napríklad prisľúbila výstavbu 100.000 nájomných bytov, dodnes však nebola schopná schváliť ani príslušnú legislatívu. "Takže to by mali postaviť 50.000 bytov ročne, to sa nedialo ani za socializmu. Nič z toho nebude. Kolíková sa predháňa s nezmyslami, pokiaľ ide o Trestný zákon. A čo je to za reformu, že ide zrušiť krajské sídla súdov?" pýta sa Fico.

V oblasti pandemických opatrení si podľa neho vláda mohla vybrať, či pôjde cestou krátkeho a prísneho lockdownu, ktorý by bol sprevádzaný odškodnením poškodených podnikateľov, alebo cestou umožnenia vstupu do obchodov v režime OTP. "Dalo by sa to otvoriť, ako to vidíme v Maďarsku a v Poľsku a iných krajinách. Teda varianty sú dva. Vláda prijala ten najhorší, aký môže byť, mix zákazov a príkazov, ktoré ľudia nedodržiavajú a nechcú ich dodržiavať," povedal.

Ak by zodpovednosť za vládu mal Smer-SD, v prvom rade by podľa Fica nalial financie do rezortu zdravotníctva, aby sa stabilizovali počty lekárov a sestier. V tomto zmysle aj navrhol v NR SR presunutie 300 miliónov eur do zdravotníckeho rozpočtu, opozičný návrh však v hlasovaní neuspel.