Nahnevaným odborníkom už praskli nervy, na Sulíkovi nenechali suchú nitku: Tvrdý odkaz od konzília!

Neznalosť situácie či len populistický kalkul?

Predseda SaS Richard Sulík (53) neprestáva v zosmiešňovaní práce konzília odborníkov a naďalej tvrdí, že ich rozhodnutia, týkajúce sa COVID-19, už nebude brať vážne. Prekáža mu, že ide o profesijne úzko špecializovaný orgán, ktorý by mal podľa neho viac počúvať aj odborníkov z iných oblastí. Nový Čas sa spojil s expertmi, ktorí už dva roky pomáhajú v boji proti pandémii a na Sulíkovi nenechali suchú nitku.

Ľudia, ktorí prijímajú „šialené rozhodnutia, riešia len to svoje“ a chýba im expertíza z akejkoľvek inej oblasti okrem ich vlastnej. Aj takto sa rozhovoril o konzíliu predseda druhej najsilnejšej koaličnej strany SaS. „Za mňa hovorím: Stačilo,“ vyhlásil minister hospodárstva a zaprisahal sa, že on osobne bude už odteraz konzílium ignorovať. Novému Času potvrdil, že nešlo o žiadny úlet. „Za svojimi výrokmi si stojím,“ uviedol Sulík, ktorý na konzílium zaútočil aj v nedeľu v TV Markíza.

„Týchto sedem ľudí rozhoduje prakticky o celej krajine a ja to považujem jednoducho za neprijateľné. Pokiaľ má mať ten tím relevantnú váhu, pokiaľ napríklad chcú, aby ja osobne som ich závery bral vážne, tak tam musia pribrať aj ďalších ľudí. Jediné, na čo sa oni zmôžu, je všetko zavrieť, lebo nevidia a nemusia vidieť nič iné,“ kritizoval Sulík. Navrhuje preto, aby sa do tímu pribrali aj sociológovia, psychológovia, pedagógovia či zástupcovia skupín, o ktorých sa rozhoduje.

Podľa názoru odborníkov minister prestrelil, zmýlil si terč. „Súbor prijatých opatrení vnímame ako politické rozhodnutie, ktoré musia zdôvodniť a vysvetliť jeho autori,“ uvádza konzílium. Jeho členovia opakujú, že oni nikomu nenavrhovali ani zákaz rodinných návštev cez Vianoce, ani ďalšie opatrenia v tej podobe, v akej ich vláda prijala.

Norimberský proces?

Viacerí členovia konzília nám navyše potvrdili, že Sulíkova nevyberaná kritika im spôsobuje čoraz väčšie problémy už aj v súkromí. Po tom, ako ich menovite pranieroval v televízii, začali dostávať desiatky nenávistných mailov, v ktorých sa im napríklad vyhrážajú, že „budú súdení v Norimberskom procese“.

„Máme toho plné zuby a necítime sa v bezpečí,“ povedala nám pod podmienkou anonymity jedna z členiek konzília. Prízvukuje, že v rámci ministerstva zdravotníctva existovala aj pandemická komisia, ktorá zohľadňovala názory viacerých expertov.

„V druhej vlne to fungovalo tak, že konzílium radilo ministrovi, minister to predložil pandemickej komisii a potom to išlo na vládu. Čiže postupnosť je urobená, tam nie je dôvod dopĺňať do konzília niekoho, pretože konzílium má medicínske odporúčania,“ dodala. Ministerstvo nehovorí Sulíkovej žiadosti o doplnenie odborníkov nie. „Uvedená požiadavka je legitímna a aktuálne je predmetom internej odbornej diskusie,“ odpísala hovorkyňa Zuzana Eliášová.