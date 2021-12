Čaputová počas diskusie s Bidenom: Korupcia je globálnym problémom

Korupcia je globálny fenomén a ovplyvňuje všetkých rovnako podobne ako klimatická zmena.

Povedala to vo štvrtok prezidentka SR Zuzana Čaputová počas virtuálnej diskusie v rámci panelu venovaného prevencii a boju proti korupcii, ktorý bol súčasťou Samitu za demokraciu (S4D) pod záštitou amerického prezidenta Joea Bidena. "Vieme, že korupcia nikdy nie je lokálnym problémom. Ovplyvňuje nás všetkých rovnako ako klimatická kríza. Musíme teda spolupracovať globálne, pretože korupcia nepozná hranice," povedala Čaputová.

Na úvod panelu vyhlásila, že je poctená, že môže reprezentovať Slovensko na tomto globálnom virtuálnom podujatí, ktoré zorganizovala administratívna šéfa Bieleho domu. Podľa nej je v otázke boja proti korupcii dôležité, aby orgány a inštitúcie bojujúce proti tomuto fenoménu riadili dôveryhodní ľudia. "Najdôležitejšou lekciou v boji proti korupcii je to, že nejde len o kvantitu našich právnych rámcov alebo inštitúcií. Ide aj o ľudí s osobnou integritou, ktorí vedú orgány činné v trestnom konaní," povedala prezidentka a dodala, že podľa nej Slovensko v otázke boja proti korupcii trpelo "legislatívnym a inštitucionálnym optimizmom". "Mysleli sme si, že ak budeme mať potrebné inštitúcie a právne normy, bude to stačiť, ale to nie je pravda. Inštitúciám musia šéfovať dôveryhodní ľudia," uviedla.

Čaputová v rámci diskusie pripomenula, že Slovensku po páde komunistického režimu v roku 1989 chýbala "protikorupčná legislatíva" a zároveň bola rozšírená nedôvera v úrady. Ako príklad citovala príslovie: "Ak neokrádaš štát, okrádaš vlastnú rodinu."