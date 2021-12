Zrušia zákaz návštev počas sviatkov? Kollár ho považuje za nelogický

Predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár považuje opatrenia súvisiace so zákazom návštev blízkych cez Vianoce za nelogické.

"Pokiaľ sa môžu stretávať cudzí ľudia, mali by to umožniť aj rodinám, aspoň v nejakom počte," uviedol Kollár. Ak by minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) otvoril túto tému na vláde, líder Sme rodina by to podľa Jurcovej privítal.

Prehodnotiť nariadenie chce koaličným partnerom navrhnúť šéf SaS a vicepremiér Richard Sulík. Opatrenie kritizuje aj poslanec a podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. "V prípade, že sa táto téma otvorí, bude potrebné zohľadňovať aktuálnu situáciu a jej vývoj a tiež názory odborníkov," uviedol komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Minister zdravotníctva ešte v stredu (8. 12.) po rokovaní vlády informoval, že návštevy blízkych nebudú počas Vianoc povolené, opatrenie má trvať do 9. januára. Od piatka 10. decembra sa opatrenia uvoľňujú. V režime OP sa otvoria obchody, kostoly, základné služby starostlivosti o ľudské telo aj lyžiarske strediská, vleky či otvorené lanovky.