Poslanci schválili 200 € alebo 300 € pre ľudí nad 60 rokov: 7 otázok o odmene za očkovanie!

Po týždňoch diskusií je to realita. Koaliční poslanci spolu s niektorými opozičnými schválili vyplácanie príspevku za očkovanie pre seniorov nad 60 rokov.

Sľubujú si od toho zlepšenie pandemickej situácie a presvedčenie rizikovej kategórie ľudí na samotnú vakcináciu alebo posilňujúcu dávku proti COVID-19. Nový Čas dal dohromady niekoľko základných otázok v súvislosti so zákonom.

1. Dostanú 200 alebo 300 € všetci dôchodcovia?

Nie. 200 eur nedostanú tí, ktorí už sú zaočkovaní dvomi dávkami, ale stihli to do 29. júna 2021. V tomto prípade sa senior môže uchádzať len o vyplatenie 300 eur tak, že sa dá zaočkovať treťou dávkou do 15. januára.



2. Kto dostane 200 € odmenu?

a. Peniaze získa automaticky človek nad 60 rokov, ktorý sa d zaočkovať druhou dávkou od 30. júna (vrátane) do 31. decembra 2021. Rátať sa budú aj ľudia, ktorí sa zaregistrujú do konca tohto roka, ale druhú dávku dostanú do 15. januára 2022.

b. 200 eur dostane tiež človek nad 60 rokov, ktorý sa prvou dávkou vakcíny dal zaočkovať od 25. novembra 2021 do 31. decembra 2021. Rovnako to platí aj pre toho, ktorý sa na očkovanie prvou dávkou zaregistruje do konca tohto roka, ale samotné očkovanie musí prebehnúť do 15. januára 2022



c. 200 eur od štátu dostane aj ten, ktorý sa dá zaočkovať do 31. decembra jednodávkovou očkovacou látkou, avšak musí sa do 1. marca 2022 dať zaočkovať posilňujúcou dávkou vakcíny (Moderna alebo Pfizer).

3. Kto dostane 300 € odmenu?

O 100 eur viac ako ostatní získajú tí, ktorí už sú zaočkovaní prvými dvoma dávkami, avšak dajú sa zaočkovať aj posilňujúcou treťou dávkou. Tú musia dostať do 31. decembra 2021. Ak sa na očkovanie nedostanú do konca roka, musia byť aspoň zaregistrovaní na očkovanie v systéme a samotnú vakcináciu podstúpia do 15. januára 2022. Ak niekto dosiahne vek 60 rokov až na konci tohto roka, nárok na finančnú pomoc bude mať, aj keď očkovanie absolvuje pred dosiahnutím tohto veku.