Hlas napokon podporil príspevok za očkovanie pre seniorov, prečo? Pellegrini má plán

Nezaradení poslanci pôsobiaci v strane Hlas-SD podporili návrh, ktorý umožňuje poskytnúť finančný príspevok za očkovanie ľuďom nad 60 rokov.

Podľa Petra Pellegriniho v ňom vidia splnenie podmienky určitej motivácie pre tých, ktorí sa dali očkovať, respektíve sa zaočkovať dajú.

"Hlasovali sme aj pre to, že Hlas-SD chce žiadať vládu, aby v prvých jarných mesiacoch vyplatila aspoň 200 eur bez ohľadu na to, či sú seniori zaočkovaní alebo nie. Malo by sa tak pomôcť seniorom zmierniť sociálno-ekonomickú krízu," povedal Pellegrini. Ďalej vyhlásil, že chcú tlačiť na vládu a predstaviteľov vládnej koalície, aby sa zachovali podobne, ako oni pri štvrtkovom hlasovaní.

Pokračoval, že dnes im bolo jedno, kto návrh predkladá, a podporili ho, hoci s ním úplne nesúhlasili, lebo nie je kompletný tak, ako by si ho predstavovali. "Nádejame sa, že týmto gestom, ktoré sme dnes spravili, donútime vládu, aby v najbližších týždňoch a mesiacoch predstavila aj kompenzačný príplatok pre všetkých seniorov," konštatoval. Pellegrini dúfa, že návrh pomôže presvedčiť ďalších seniorov, aby sa dali zaočkovať. Zároveň sa podľa neho umožní pomôcť státisícom seniorov, ktorí už sú zaočkovaní a ktorí sa na očkovanie registrujú.

Ľudia nad 60 rokov budú mať nárok na finančný príspevok za očkovanie. Dostanú ho v hotovosti a použiť ho budú môcť ľubovoľne. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválilo novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Za návrh hlasovalo 97 zo 138 prítomných poslancov.

Návrh zákona podporili poslanci OĽANO, Sme rodina, SaS okrem štyroch poslancov, a aj nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD. Za hlasovali tiež poslanci Jozef Šimko, Jana Žitňanská, Alexandra Pivková, Miriam Šuteková, Ján Krošlák a Juraj Šeliga. Pri hlasovaní sa Smer-SD zdržal, ĽSNS bola proti, rovnako tak odídenci z ĽSNS.