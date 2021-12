Premiér Heger vylučuje rozpočtové provizórium: Zákon roka schválime

Premiér Eduard Heger (OĽANO) vylučuje, že by sa Slovensko v úvode budúceho roka dostalo do rozpočtového provizória. Povedal to v rozhovore pre TASR. Rozpočet sa v parlamente podľa jeho slov schváli.

Rozpočet majú aktuálne v rukách poslanci Národnej rady (NR) SR. Jeho výsledná podoba bude podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) závisieť od schválenia viacerých zákonov – výdavkové stropy, dlhová brzda či dôchodková reforma. Ak sa tieto podmienky naplnia, budúcoročný rozpočet by mal rátať so schodkom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ak nie, tak Matovič avizuje viazanie časti výdavkov. "Päťsto miliónov eur, ktoré sú podmienené schválením týchto reformných zákonov, sa rozdelí v rámci koalície na priority, ktoré boli prediskutované," načrtol premiér. Koalícia aktuálne diskutuje o výdavkových limitoch, ktoré by sa podľa premiéra do konca parlamentnej schôdze dali schváliť. "Takže v takom prípade by jedna tretina týchto peňazí bola k dispozícii," poznamenal premiér. V súvislosti so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti povedal, že v tomto momente nevie s istotou, či sa tento návrh schváli. "Ale ak by sa schválil hoc aj začiatkom budúceho roka, na priority sa uvoľnia ďalšie peniaze," povedal premiér. Podmienky ministra Matoviča podľa neho netreba chápať tak, že keď sa nestihnú splniť do konca roka, tak celá dohoda padá. Pri schvaľovaní rozpočtu verejnej správy však nepredpokladá, že by došlo k zníženiu deficitu na 4,3 % HDP z pôvodného vládneho návrhu 4,94 % HDP. "Skôr to bude tak, že peniaze viazané na rozpočtové reformy, sa využijú iba v prípade ich schválenia," povedal premiér. Za dôležitejšie ako samotné číslo schodku považuje presadenie reforiem, ktoré zlepšia dlhodobú udržateľnosť verejných financií.