OĽANO podáva podnet na NKÚ: Nakúpila košická župa predražené teplomery?

Poslanci Národnej rady SR za hnutie OĽANO podávajú podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR pre podozrenie z predraženého nákupu bezkontaktných teplomerov v Košickom samosprávnom kraji (KSK).

Predsedu KSK Rastislava Trnku vyzývajú, aby vyvodil politickú zodpovednosť. Informovali o tom na utorkovom brífingu. Trnka reagoval, že plánuje zriadiť komisiu na porovnanie cien nákupov podobných teplomerov vo verejných inštitúciách. Ak komisia zistí predraženie cien, a to že dodávateľ a subdodávateľ zavádzali, bude od nich požadovať refundáciu „Obraciame sa na NKÚ s podnetom na vykonanie kontroly nákupu bezkontaktných prechodových teplomerov za viac ako 180.000 eur. Žiadame aj hĺbkovú kontrolu na KSK,“ povedal poslanec NR SR Erik Ňarjaš (OĽANO).

Poslanec NR SR a KSK Milan Potocký (OĽANO) považuje za dôležité, aby tento nákup dôsledne a nezávisle prešetrili orgány činné v trestnom konaní. Podľa jeho slov ide v súvislosti so zverejnenou mailovou komunikáciou aj o morálno-etický problém. „Je veľmi dôležité, aby sa konaním košického župana zaoberala Rada pre etiku, pri KSK máme schválený Eticky kódex pre volených predstaviteľov KSK, ktorý by mal prešetriť postup predsedu KSK,“ povedal s tým, že zároveň bude potrebné nastaviť na Úrade KSK pravidlá verejných obstarávaní tak, aby sa podozrenia z manipulovania súťaží neopakovali. „Vzniknutá situácia nás mrzí, pretože vrhá zlé svetlo na KSK. Našou snahou je napraviť ju,“ uviedol v stanovisku KSK s tým, že o výsledkoch uvedenej komisie bude verejne informovať.

Podľa informácií Denníka N mal Trnka pre KSK nakúpiť predražené teplomery. V porovnaní s inými krajmi malo ísť o dvojnásobnú cenu, pričom zákazku získal jeho známy Richard Reday, majiteľ firmy United Corp. Trnka mal zároveň ovplyvňovať výrobcu teplomerov Miroslava Garaja a podsúvať mu odpovede pre novinárov.

KSK tvrdí, že po minulotýždňovom zverejnení článku ho kontaktoval dodávateľ, že nesúhlasí s vyjadreniami v médiách a nesúhlasí s nimi ani subdodávateľ, čo si overovali. Pri telefonickej komunikácii Garaj podľa KSK medializované tvrdenia vyvrátil. „Na záver tohto telefonátu sme sa dohodli, že túto našu komunikáciu sformulujeme do e-mailov, keďže nemá skúsenosti s médiami, a keďže sa podľa neho v medializovanom článku prekrútili fakty,“ uviedol kraj s tým, že z jeho ďalšej mediálnej komunikácie zostali zaskočení a stal sa pre nich nedôveryhodnou osobou. „Môžeme sa iba domnievať, že za mystifikáciou Garaja stoja nevybavené a nedodržané finančné a ekonomické záväzky medzi ním a dodávateľom,“ dodáva KSK.

Predseda krajskej organizácie mimoparlamentnej strany Hlas-SD Matúš Lukáč v utorok informoval, že dvaja jej členovia Maroš Proks a Marek Mitterpák podali v súvislosti s medializovanými informáciami na prokuratúre trestné oznámenie pre podozrenia z korupcie a klientelizmu. Upozornili tiež na to, že v decembri sa uzatvára súťaž na dodávku služieb prímestskej autobusovej dopravy takmer za pol miliardy eur. "So súťažou pomáha košickej župe advokátska kancelária JUDr. Michala Miškoviča, ktorú si na tento účel objednala koncom augusta 2021 (teda len štyri mesiace pred skončením sa zmlúv so súčasnými dopravcami). Ide o advokáta, ktorý sa stal po voľbách v roku 2020 poradcom vtedajšieho ministra financií Eduarda Hegera a ktorý začal vo veľkom poskytovať právne služby pre štát," dodali z krajskej organizácie strany Hlas-SD.