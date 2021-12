Lengvarský predstavil vlastný plán: Vianočné nákupy len pre očkovaných a prekonaných!

Najprv predĺženie lockdownu, potom úľavy pre zaočkovaných, a nakoniec zase lockdown s miernymi úľavami.

Približne tak vyzerá trojbodový plán z dielne ministerstva zdravotníctva, s ktorým pôjde na rokovanie vlády Vladimír Lengvarský (52). Plán má odkonzultovaný s odborníkmi z konzília, ktorí ho podporujú, a pokiaľ vo vláde prejde, poskytne už toľko spomínané výhody pre zaočkovaných. V čom Lengvarského návrh spočíva a aký osud ho bude čakať v rozbúrených koaličných vodách?

Desať dní aktuálneho lock­downu nestačilo a treba v ňom pokračovať ešte ďalších desať dní. Potom môžu nastať určité úľavy, predovšetkým pre zaočkovaných a tých, čo koronavírus prekonali za posledných 180 dní. „Máme za to, že situácia je naďalej veľmi vážna,“ vyhlásil minister Lengvarský a opätovne vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať. Po novom chce rozčleniť najbližšie týždne do troch fáz.

V tej prvej, ktorá by trvala do 16. decembra, by v zásade pokračoval lockdown tak, ako sme ho poznali doteraz. Podľa Lengvarského by sa však mali prísnejšie dodržiavať a kontrolovať opatrenia, okrem iného pri cestovaní verejnou dopravou, kde by mali ľudia dodržiavať režim OTP. „Na Slovensku nie je problém mať opatrenia, na Slovensku je problém ich dodržiavať,“ povedal minister.

Druhá fáza by mala trvať od 17. do 24. decembra a dala by sa chápať ako týždňové okno na nákup vianočných darčekov. „Chceme otvoriť všetky obchody pre očkovaných a prekonaných, a tiež budú otvorené prevádzky starostlivosti o ľudské telo či bohoslužby do 30 osôb. V režime základ pôjdu naďalej esenciálne potreby, pričom obuv a domáce potreby už nebudú súčasťou esenciálnych obchodov,“ vysvetľuje svoj koncept Lengvarský.

Výhody pre očkovaných

Tretia fáza by mala trvať od 25. decembra až do 9. januára a aj tu si prídu na svoje predovšetkým zaočkovaní a tí, ktorí ochorenie už prekonali. „Tu chceme otvoriť hotely, vleky, lanovky, bohoslužby, fitnes a tak ďalej, s tým, že takisto to bude v režime OP, prípadne, v niektorých prípadoch aj s negatívnym testom, či už PCR alebo antigénovým,“ opisuje Lengvarský. Dôležité je, že v tejto tretej fáze by sa mali opäť všetky neesenciálne obchody zatvoriť.