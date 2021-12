Kontroverzná novela Trestného zákona z dielne Kolíkovej ministerstva: Za hoaxy 10 rokov  basy?!

Chystá veľké zmeny. Ministerka Mária Kolíková (47) predstavila kontroverznú novelu Trestného zákona, ktorá spôsobila rozruch v koalícii aj medzi právnymi expertmi.

Spor sa vedie okolo nového paragrafu, ktorý reaguje na masívne šírenie nepravdivých informácii na internete a sociálnych sieťach, tzv. hoaxov. Ministerka chce, aby v zákone bolo šírenie hoaxov trestným činom a trest sa môže vyšplhať až na 10 rokov basy.

Podľa odborníkov môžu aj výmysly, ktoré ľudia zverejňujú a zdieľajú na sociálnych sieťach, za nízku zaočkovanosť na Slovensku. Kolíková tak reaguje novelou, ktorá hovorí, že za vyrobenie alebo šírenie nepravdivej informácie, ktorá „je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva“, ohroziť životy a zdravie alebo ovplyvniť ľudí pri rozhodovaní o závažných otázkach, môže byť trest 1 až 5 rokov väzenia. Ak páchateľ chce získať majetkový prospech, tak trest je 3 až 8 rokov a v prípade núdzového stavu je horná hranica 10 rokov.

Diskusia sa rozbehla a ku Kolíkovej nie je príliš vľúdna. Generálny prokurátor Maroš Žilinka skonštatoval, že ide o nezmysel. „Nová skutková podstata trestného činu navrhovaná ministerstvom spravodlivosti je pre svoju absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov odborne nenáležitá a súčasnému stavu spoločnosti neadekvátna,“ uviedol Žilinka.

Ohrozenie slobody slova?

Rovnako sa ohradzujú aj niektorí politici koalície. Kolíkovej bývalý kolega zo strany Za ľudí Juraj Šeliga hovorí, že to hraničí s obmedzovaním slobody slova, čo môže byť v konečnom dôsledku zneužité ako nástroj proti oponentom. „Nerozumiem, prečo opäť hľadáme novú skutkovú podstatu, ako ľuďom zapchať ústa, hoc aj šíria hlúposti. Sloboda slova je mimoriadne vzácna a citlivá vec, nie je bez hraníc, ale náš trestný poriadok už pozná skutkové podstaty, ktoré chránia verejný záujem, a my namiesto toho, aby sme ich aplikovali, opäť vytvárame nové,“ skonštatoval. Boris Kollár to označil za špicľovací zákon.

Dá sa to ľahko zneužiť

Právnik Ján Ivančík z Transparency International rovnako tvrdí, že pri takto formulovanom zákone môže prísť k obmedzeniu občianskych slobôd. „Boj proti dezinformáciám vnímame veľmi citlivo, pretože v ostatnej dobe sa vo veľkom rozsahu preukazuje ich nebezpečný charakter. Pri novom trestnom čine šírenia nepravdivej informácie však existuje vysoké riziko budúceho zneužitia,“ povedal Ivančík.