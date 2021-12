Gröhling o hranici pri zatváraní škôl: Čo by som dosiahol, keby som položil funkciu?

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) nepovedal, kde je jeho hranica pri zatváraní škôl v súvislosti s pandémiou koronavírusu, kedy by položil funkciu.

„Čo by som dosiahol, keby som položil funkciu?“ Spýtal sa Gröhling v relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom. Minister odmieta celoplošne zatvoriť školy, robia to úrady verejného zdravotníctva v regiónoch. Položil si otázku, akú zmysel malo zatvoriť školy v Bratislave. Pre neho je dôležité, aby školy ostali otvorené. „Tvárime sa, že ohniská sú na všetkých školách, čo nie je pravda,“ upozornil Gröhling. Podľa neho Slovensko je jediná krajina, kde politici vyzývajú na zatvorenie škôl.

Poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) odmietol, aby boli počas lockdownu zvýhodnení očkovaní ľudia a dialo sa rozdeľovanie na očkovaných a nezaočkovaných. „Dnes máme pocit, že rozdeľujete, nabádate ľudí, aby nemali radi nezaočkovaných,“ uviedol Kamenický. Odmietol povinné očkovanie. Podľa Kamenického Smer-SD by urobil všetko pre to, aby sa Slovensko do súčasnej situácie nedostalo. Ak už by mal byť lockdown, je za to, aby bol čo najkrajší.