Dostál predložil pozmeňujúci návrh k volebnému zákonu, Kollár novelu namieta: Mohla by vyradiť tisícky občanov

Poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál (SaS) víta zjednotenie moratória na 48 hodín pred voľbami, ktoré je súčasťou novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva.

Bol by rád, ak by sa lehota úplne zrušila, prípadne sa zverejňovanie prieskumov obmedzilo v deň volieb. Avizoval tiež diskusiu k ďalším zmenám vo volebných zákonoch. Predložil pozmeňujúci návrh, ktorým chce zmeniť pojem "kandidát bez politickej príslušnosti" na "nezávislý kandidát". Účinnosť tejto zmeny navrhol od 1. apríla 2022.

"Vo volebných zákonoch je viacero ďalších vecí, ktoré sú na diskusiu, ktoré by si zaslúžili zmenu. Snažil som sa prísť s podnetmi v rámci MPK, zatiaľ to nebolo akceptované, hoci niektoré z podnetov boli vyhodnotené tak, že sú vecou politickej dohody, respektíve sa budú riešiť v budúcnosti, pretože táto novela nemá ambíciu všetko pokryť a vyriešiť všetky problémy volebnej legislatívy na Slovensku," skonštatoval Dostál.

V súvislosti s novelou podľa jeho slov diskutovali v koalícii o ďalších zmenách. Spomenul napríklad otázku, či sa nevrátiť k dvojkolovej voľbe v komunálnych voľbách, no nenašli zhodu v koalícii. Poukázal i na to, že v obciach a mestách okrem politických strán, hnutí či samostatne kandidujúcich osobností, fungujú aj skupiny nezávislých kandidátov. V tejto súvislosti mali diskutovať aj o tom, či umožniť vytváranie komunálnych a regionálnych politických strán. Podľa Dostálových slov to však vetovalo hnutie Sme rodina. "Verím, že do budúcnosti táto téma nie je uzatvorená," dodal a poukázal na Českú republiku, kde je možnosť kandidovania združení nezávislých kandidátov.

Okrem toho mali v koalícii diskutovať o rozšírení možnosti voliť poštou aj v komunálnych voľbách, eurovoľbách či prezidentských voľbách. Ozrejmil, že ide o širšiu a komplikovanú zmenu, ktorú nepovažovali za vhodné riešiť pozmeňujúcim návrhom. "Mali by sme si v najbližších týždňoch sadnúť za rokovací stôl a začať riešiť aj ďalšie otázky, ktoré považujeme za dôležité, o ktorých si ale myslíme, že by mali ísť riadnou cestou."

Predloženú novelu z dielne rezortu vnútra kritizoval nezaradený poslanec Miroslav Kollár. Na štvrtkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že sa ňou "pod pláštikom boja proti pandémii navrhuje upraviť prekážky volebného práva neadekvátnym a ľahko zneužiteľným spôsobom, ktorý by mohol z volebného procesu vyradiť tisícky občanov". Avizoval, že požiada o jej stiahnutie a prepracovanie.

Návrh podľa poslanca vytvára proces, ako zapísať prekážku výkonu volebného práva do okrskových komisií. Orgány verejného zdravotníctva majú totiž poslať komisiám zoznamy, kde budú uvedené údaje o osobe, ktorej bola obmedzená sloboda z dôvodu ochrany verejného zdravia. Pri takomto opatrení sa podľa Kollára musí uvažovať nad miernejšími opatreniami. Pripomenul, že v Českej republike vytvorili vo voľbách možnosť hlasovania cez drive-in stanice a občania mohli na krajskom úrade požiadať aj o prenosnú urnu. V Nemecku sa dalo voliť prostredníctvom listov. Podčiarkol, že ak sa upravuje legislatíva, má sa upraviť tak, aby aktívne volebné právo občanov nebolo obmedzené.