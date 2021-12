Mega trapas Úradu vlády: Matoviča spravili opäť premiérom!

Takýto fail sa im ešte nepodaril. Hlavnou témou dnešných dní je možnosť vyplatenia poukazov vo výške 500 eur zaočkovaným seniorom.

V stredu to schválila vláda a návrh následne putuje do parlamentu. Tzv. návrh vlády na skrátené legislatívne konanie sa dostal do Národnej rady SR s poriadnym omylom. Podľa neho by si zákonodarca mohol myslieť, že sme sa vrátili o niekoľko mesiacov naspäť a odchod Igora Matoviča z postu premiéra bol len prvoaprílovým žartom.

Keď sa začiatkom tohto roka striedali na čele exekutívy minister financií Eduard Heger a predseda vlády Matovič, písal sa skutočne 1. apríl. Napriek tomu to vyzeralo že Matovič, ktorý už v tom čase kraľoval rebríčkom o najneobľúbenejšieho slovenského politika, sa už na post premiéra v skutočnosti nikdy nevráti. Situácia okolo Matovičovej (ne)popularity sa napriek jeho snahe upútať voličov rôznymi iniciatívami, reformami a balíčkami odvtedy nijako výrazne nezmenila. O to väčším prekvapením je, že Matovič s Hegerom si opäť otočili úlohy - líder OĽaNO sa opäť vrátil do kresla premiéra, a Heger, politik z dúbravského paneláku, sa opäť poslušne vrátil na ministerstvo financií. Tak to aspoň vyplýva z návrhu novely zákona, ktorý v stredu vláda predložila na rokovanie parlamentu.

O novele zákona č. 67/2020 Z. z., ktorou sa zavádza 500-eurový bonus pre očkovaných seniorov, má hlasovať parlament v zrýchlenom konaní. Pod zákonom sú za vládu len dva podpisy: Prvý patrí Igorovi Matovičovi, ktorý je na tomto zásadnom dokumente uvedený ako "predseda vlády Slovenskej republiky", pod ním sa skvie podpis Eduarda Hegera, titulovaného opäť ako "podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky". Nevedno, či ide o návrat v čase, alebo bol niektorý z administratívnych pracovníkov Úradu vlády na veľmi dlhej dovolenke a nestihol sa oboznámiť s aktuálnou situáciou.