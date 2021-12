Expremiér Dzurinda: Nariadil by som povinné očkovanie! Ostré slová o Ficovi, schytala to aj koalícia

Ukázal, ako by konal on sám.

Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda (66) už v aktívnej politike nepôsobí, no domácu scénu pozorne sleduje. V relácii Na telo Plus odpovedal na pár otázok aj v súvislosti s aktuálnym riešením pandémie.

V okolitých krajinách sa rozbieha debata o povinnom očkovaní. Ako vidíte debatu u nás?

- Boja sa jej politici. To, čo mi chýba v domácej politike, je leadership, politické vodcovstvo, čo neznamená, že budete búchať po stole, ale že prijmete aj nepopulárne opatrenia. Konal by som aj v týchto ťažkých situáciách - povinné očkovanie.

Znamená to ísť proti veľkej časti verejnosti. Nebol by výsledok horší? V tom zmysle, že by to spôsobilo obrovskú tenziu v spoločnosti.

- Viete, akú tenziu spôsobovali niektoré moje reformy? Viete, čo to bolo uťahovanie opaskov, keď na mňa na Považí kričali, že som zavrel zbrojovky? Viete, aké to bolo, keď mi kamene lietali okolo hlavy? A išli sme za tým. Ten, kto chce reprezentovať ľudí a niesť zodpovednosť za širšie spoločenstvo, mal by si byť toho vedomý, že to nie je len o pretŕčaní sa pred kamerami, ale aj o prijímaní opatrení. Prečo sa toho bojíme v politike? Prečo tam lezú ľudia, ktorí nielenže sa boja, ale takto trepú, ako trepe Robert Fico? Veď to je na hanbu.

Je to účelový postoj?

- Aký inak. Horí mu pod zadkom, tak robí možné aj nemožné, ale toto je už veľmi dehonestujúce.

Postupuje vláda pri reformách dobre?

- Keď vidím, čo sa odohráva, ako sa pristupuje k reformám, tak sa ma zmocňuje skepsa, lebo takto sa reformy nerobia, že zavolám kamaráta, hoci sme štyria, ohlásime bombastický plán, ktorý už jeden z koaličných partnerov na druhý večer bude vetovať. Ak je koalícia tak málo súdržná, tak znepokojenie každého súdneho človeka je namieste.