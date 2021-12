Dusná atmosféra na koaličnej rade, SaS zatláča Matoviča: Za 500 eur nezahlasujeme, spoj sa s Ficom!

Nejednotná koalícia už pár dní rieši najmä nový nápad ministra financií Igora Matoviča (48).

Ten trvá na tom, že už čoskoro začnú vyplácať 500 eur vo forme poukážok pre seniorov, ktorí sa nechajú zaočkovať. V pondelok večer k tomu zasadala koaličná rada, na ktorej bolo poriadne dusno. SaS následne Matovičovi odkázala, že s ich hlasmi v parlamente nemôže rátať a keď chce, tak sa musí spojiť s opozičnými stranami. Nájde Matovič podporu u Fica či Pellegriniho?

Liberálom z SaS prekáža, že nie je jasné, či 500 eur, ktoré budú môcť seniori minúť na rekreáciu, v divadlách či reštauráciach, bude mať reálny vplyv na zvýšenie miery očkovania v kategórii ľudí 60 +. Preto po hodinách diskusií neustúpili a v parlamente aj v stredu na vláde sa k návrhu nepripoja. Matovičovi toto gesto spôsobuje vrásky na tvári, keďže bez SaS len ťažko nájde potrebné hlasy na to, aby odmeny za očkovanie prešli.

Poslanec z SaS Marián Viskupič, ktorý má v strane na starosti ekonomiku, hovorí, že ani na koaličnej rade nenašli žiadnu zhodu. „Minister financií zopakoval to, čo v piatok prezentoval na tlačovej konferencii. On má predstavu o tom, že 500 eur je správna suma a poukazy sú vhodným spôsobom, ako to celé zúradovať,“ zhodnotil Viskupič.

Navrhuje nižší finančný príspevok, a to maximálne 150 eur, čo môže byť vyplácané aj v hotovosti. Podľa jeho slov je Matovičov návrh legitímny. Sleduje ním najmä motiváciu dať sa zaočkovať ešte pred Vianocami a pomôcť tým sektorom, ktoré momentálne trpia kvôli lockdownu, no obávajú sa, že sa takýmto systémom nepodarí splniť ani jeden cieľ.

Zavedenie nového systému do praxe podľa neho môže trvať dlhý čas, bez želaného efektu. „Obstarať, podpísať zmluvy, vyvinúť systém, sprevádzkovať ho tak, aby bol funkčný, je otázka mesiacov. Otázkou preto je, či je pre seniora dostatočná motivácia dať sa zaočkovať do 17. decembra s prísľubom, že dostane QR kód a poukaz bude môcť reálne využiť až o niekoľko mesiacov, keď celý systém nabehne. Ja sa obávam, že tento systém nedokáže dôchodcov motivovať,“ vysvetlil Viskupič.

SaS tak navrhuje vyplatenie 150 eur v hotovosti pre dôchodcov, ktorí sa prídu zaočkovať. Napriek neochote podporiť tento návrh je minister financií presvedčený o jeho správnosti. „Trvá na tom, že je to správne riešenie,“ potvrdila Anna Zemanová (SaS). „On si myslí, že tých 500 eur je taká motivačná suma, ktorá bude viesť ľudí k tomu, aby sa išli zaočkovať. Tvrdí o sebe, že je zodpovedný minister financií, on si to bude obhajovať, ak diera v rozpočte nastane,“ dodala.