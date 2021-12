Obvinený podnikateľ Jozef Brhel mieri po 10 mesiacoch na slobodu: Zavážil jeho psychický stav?!

Vlna prepúšťania najvyšších es, ktoré pozatýkali v posledných mesiacoch, sa stále nekončí.

Najnovšie sa z basy dostal aj vplyvný podnikateľ a donedávna jeden z najbohatších Slovákov, spájaný so stranou Smer, Jozef Brhel (60). Najvyšší súd totiž v utorok zrušil rozhodnutie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a sudkyne Špecializovaného trestného súdu o predĺžení väzby a vyhlásil, že dôvody na ňu už nevidí.

Súd zdôvodnil prepustenie tým, že „dospel k záveru, že dôvody kolúznej väzby u obvineného už nie sú dané“. Brhel by mal pritom byť podľa doterajšieho vyšetrovania v samom centre kauzy Mýtnik, do ktorej je okrem neho namočený aj bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze či podnikateľ Michal Suchoba. Podľa medializovaných informácií mal byť práve Brhel považovaný za hlavu organizovanej skupiny, ktorá za predchádzajúcej vlády manipulovala so zákazkami v oblasti IT v štátnej správe.



Kauza Mýtnik: Najvyšší súd prepustil podnikateľa Jozefa Brhela na slobodu

Vysokopostavený predstaviteľ Finančnej správy mal za ním dokonca prísť do jeho kancelárie v hoteli DoubleTree by Hilton so zoznamom plánovaných verejných obstarávaní na rok 2013, pričom Brhel mu v ňom mal farebne vyznačiť, o ktoré zákazky majú záujem s ním spriaznené firmy a ktoré blahosklonne prenecháva ostatným. Brhel obvinenia odmieta, no zostáva stíhaný pre prijímanie úplatku či dokonca pranie špinavých peňazí.

„Už je na slobode,“ potvrdil Novému Času jeho obhajca Ľudovít Štanglovič. Brhel sa von dostal v čase, keď by malo byť vyšetrovanie tejto kauzy už na konci. Pri rozhodnutí o prepustení podnikateľa mohol zavážiť aj jeho psychický stav. Brhel totiž väzbu údajne veľmi zle znášal, trpí depresiami a je pod dohľadom psychiatrov. Naopak, nezavážili argumenty, že ako človek, ktorý sa pravidelne veľkú časť roka zdržiava v zahraničí, nebude mať žiadny problém ujsť. Po obvinení sa totiž na Slovensko vrátil a sám prišiel na políciu vypovedať, kde ho napokon zadržali.

Brhelove problémy so zákonom

29. januára 2021

Brhela a ďalšie osoby obvinili v rámci akcie Mýtnik, zdržiaval sa v tom čase v zahraničí.

3. februára 2021

Vrátil sa na Slovensko, skončil v útekovej aj kolúznej väzbe, v ktorej mal zotrvať do 2. decembra.

začiatok júna 2021

Najvyšší súd zrušil kolúznu väzbu, zostala len úteková.

koniec júna 2021

Po rozšírení obvinenia o pranie špinavých peňazí opäť pribudla aj kolúzna väzba.

23. novembra 2021

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová rozhodla o predĺžení väzby do februára.

30. novembra 2021

Najvyšší súd zrušil rozhodnutie Sabovej a rozhodol o prepustení Brhela.

2. decembra 2021

Brhel by sa mal dostať na slobodu.