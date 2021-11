Koalícia rieši, či vyplatia odmeny seniorom: Čo hrá za a proti 500 € za očkovanie!

Pretlačí to v parlamente? Minister financií Igor Matovič (48) prišiel s novým nápadom, ktorý má pomôcť zvýšiť nízke percento zaočkovanosti Slovákov.

Po novom chce počas silnej tretej vlny motivovať k vakcinácii seniorov. Po plnom zaočkovaní by mohli využiť poukaz 500 € v podnikoch, ktoré sú počas lockdownu zatvorené. O návrhu v pondelok rokovala koaličná rada a schváliť ho musí parlament. Ako ho vnímajú ekonomickí analytici a strany?

„Dnes je zaočkovaných 870-tisíc ľudí nad 60 rokov. Nezaočkovaných je približne 380-tisíc. Očakávame, že ak takúto motiváciu spustíme, na konci by mohol byť počet ľudí, ktorí by splnili podmienku, že sú zaočkovaní, približne milión. Pri poukaze 500 eur by to bolo 500 miliónov eur,“ vysvetľoval Matovič. Navrhované poukazy by mohli byť využité v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach či kinách. Poukazy by mali byť navyše prenosné, seniori by ich tak vedeli poskytnúť aj svojim deťom či vnúčatám.

SaS je sklamaná

V parlamente, zdá sa, bude musieť Matovič partnerov presvedčiť. Sloboda a Solidarita uviedla, že minister financií týmto návrhom porušil nastavené pravidlá. „SaS súhlasila s odmenou 150 eur, ďalšie zvýšenie sme vetovali,“ konštatovali liberáli. Naopak, plnú podporu sľúbil Boris Kollár z hnutia Sme rodina.

„Akákoľvek forma získania na palubu dôchodcov, aby sa dali zaočkovať, je pre nás prijateľnejšia, ako prijať zákon a nariadiť povinné očkovanie,“ uviedol Boris Kollár. V pondelok popoludní sa na koaličnej rade mali dohovárať, ako to celé nakoniec dopadne a či sa o ňom bude hlasovať v parlamente.

Zdá sa však, že ak by sa na rokovanie dostal, tak by prešiel aj s pomocou opozície. „Navrhneme v druhom čítaní, aby to neboli nezmyselné poukazy, ale hotovosť vo výške 500 eur pre každého dôchodcu, aby si v ťažkom roku 2022 ako-tak pomohli,“ zdôraznil Robert Fico (Smer). „Vedeli by sme si radšej predstaviť, keby tieto prostriedky išli priamo na účet slovenských dôchodcov,“ uzavrel Peter Pellegrini (Hlas).

Čo navrhuje Matovič

Týkať sa bude všetkých seniorov nad 60 rokov, nielen novoočkovaných. Používať poukaz však budú môcť seniori až vtedy, keď budú zaočkovaní treťou dávkou, teda niektorí až budúci rok. Využiť by sa mal v sektore HORECA, čo sú hotely, penzióny, reštaurácie. Druhým sektorom sú: kultúra, divadlá, koncerty, galérie, kiná. Tretí sektor predstavujú služby - kaderníctva, masáže, wellness...