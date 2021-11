Fico si o návrhu ministra financií myslí svoje: Seniorov čaká cenové peklo, potrebujú toto a nie poukazy

Seniori potrebujú hotové peniaze, aby zvládli zdražovanie, nie poukazy. Uviedol to predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico v reakcii na piatkový (26. 11.) návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).

Keď po nástupe súčasnej vlády bolo podľa Fica treba nájsť okolo 300 miliónov eur na 13. dôchodky, tak neboli, ale keď treba podporiť očkovanie dôchodcov, zrazu nie je problém nájsť 500 miliónov eur na akési poukážky, za ktoré si dôchodcovia majú dať v reštaurácii dobrý obed, potom sa dať vymasírovať a urobiť nechty.

Upozornil, že nápad z dielne ministerstva financií nemá podporu vo vládnej koalícii. Igor Matovič a Boris Kollár (Sme rodiny) si myslia, že opozícia bude riešiť ich neustále koaličné spory a zahlasuje za akúkoľvek absurdnosť.

"Držím v ruke jedno z rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o maximálnej cene za teplo v Banskej Štiavnici, kde úrad povolil jednej teplárni zvýšiť cenu za dodávku tepla. A to tak, že priemerná domácnosť zaplatí len za teplo mesačne o 26 eur viac. Za rok viac ako 300 eur, čo je možno jeden dôchodok. Ak k tomu prirátame drastické zvyšovanie všetkých tovarov a služieb, dôchodcov čaká ťažký rok 2022. A Matovič s Kollárom im ako darček za očkovanie ponúkajú obed, masáž a nechty," uviedol Fico.

Dôchodcovia podľa Fica potrebujú hotové peniaze, aby aspoň trochu zmiernili cenové peklo, ktoré ich čaká a na ktoré sa vykašľali. "Preto, aby bolo úplne jasné, navrhneme v druhom čítaní o tomto návrhu zmeny, aby sa vyplácanie akejkoľvek sumy peňazí pre dôchodcov nepodmieňovalo očkovaním. Ďalej, aby to neboli nezmyselné poukazy, ale hotovosť vo výške 500 eur pre každého dôchodcu, aby si v ťažkom roku 2022 ako - tak pomohol. V podstate by sme tak konečne dôchodcom vyplatili trinásty dôchodok," uzavrel Fico.

Matovič navrhuje poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré najviac trpeli v prvej, druhej a trpia aj v tretej vlne pandémie nového koronavírusu. Prevádzky sú zoradené v troch skupinách - HORECA, kultúra, služby. Vyhlásil to 26. novembra na brífingu spoločne s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom.

Na služby pre tieto dotknuté prevádzky by dostávali poukaz na 500 eur dôchodcovia vo veku 60+. Poukaz by mali dostať za absolvovanie očkovania treťou dávkou a za očkovanie prvou dávkou. Poukaz by mal byť prenosný na inú osobu. Cieľom je podporiť očkovanie u približne 380.000 nezaočkovaných dôchodcov nad 60 rokov. Matovič konštatoval, že sú pripravení o tejto zmene rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Kollár uvítal túto cestu presvedčenia na očkovanie. Povedal, že je podstatné motivovať dôchodcov.