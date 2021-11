Hlas sa obracia na vládu: Ak neurobíme okamžite opatrenia na hraniciach, po Vianociach budeme zažívať veľmi ťažké časy

Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva vládu, aby prijala opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusového variantu omikron.

Mali by sa týkať najmä hraníc a toho, čo majú ľudia robiť pri návrate zo zahraničia. Na tlačovej konferencii to uviedol o tom predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini s tým, že príklad by si mohla zobrať od iných krajín. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR informoval, že v pondelok vydá vyhlášku k režimu na hraniciach.

"Ak neurobíme okamžite opatrenia na hraniciach, tak vám garantujem, že ako cez 'kopirák' prídu na Slovensko tisícky ľudí bez kontroly, nakazení novým variantom, a po Vianociach a Novom roku budeme zažívať veľmi ťažké časy," podotkol Pellegrini. Bude mu ľúto, ak by vláda v pondelok mimoriadne nezasadla a riešila opatrenia len na večernej koaličnej rade. Poukázal, že podobná situácia tu bola aj minulý rok pri mutácii delta, ktorá bola na Slovensko donesená zo zahraničia.

ÚVZ deklaruje, že bude o vyhláške k hraniciam okamžite informovať.