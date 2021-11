Nový volebný prieskum očami politológa: Dôležitý výkričník pre vládu

Hlas stále na čele, v tesnom závese za ním Smer a vládna SaS.

Tak vyzerá čelo nového rebríčka preferencií politických strán agentúry Focus, ktorý zverejnila televízia Markíza v relácii Na telo. Kto všetko by sa dostal do parlamentu, kto by zostal pod čiarou, a čo si o pohyboch v mysliach slovenských voličov myslí politológ?

Ak by sa voľby uskutočnili v polovici novembra, vyhral by ich Hlas so ziskom 19,2 percenta, čo je takmer totožný údaj, aký Focus pri tejto strane hlásil v októbrovom prieskume. O pol percentuálneho bodu klesol Smer, ktorý má rovných 15 percent, až za touto opozičnou dvojkou nasledujú strany vládnej koalície. Tretia priečka patrí SaS (11,5 %), na štvrtej je už s veľkým odstupom OĽaNO (7,9 %).

Na Matovičovo hnutie zdola útočí mimoparlametné Progresívne Slovensko (7,7 %), nasleduje Republika (6,8), KDH a Sme rodina (obe po 6,1 %). Tesne pod hranicou zvoliteľnosti je ĽSNS (4,8 %), nasleduje maďarská Aliancia (4,4 %) a SNS s 3,6 percentami. Prieskum prebiehal od 16. do 23. novembra na vzorke 1 005 respondentov.

Mementom sú čísla krajnej pravice

Radoslav Štefančík, politológ

- Smer pravdepodobne dosiahol svoj strop, minimálne v tomto momente už nejako extrémne nestúpa, a to aj napriek tomu, že Robert Fico bol mimoriadne aktívny. Nemožno vylúčiť, že v tomto prieskume sa odrazili aj postoje ľudí k „chatovačke“ Fica, Kaliňáka a ďalších. Krajná pravica so súčtom takmer 12 percentuálnych bodov je dôležitým výkričníkom pre túto vládu. Tá by mohla niekedy okrem pandémie a daňovej reformy zamerať svoju pozornosť aj na to, aby voliči, frustrovaní aktuálnou situáciou, nezačali hľadať útechu práve u strán, ktoré sa radia na kraj pravicového spektra.