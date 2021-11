Ako to vyzerá so zvyšovaním platov lekárov? Poslanec OĽaNO bol poslom zlých správ

Navýšenie platov lekárov sa v dohľadnom čase neočakáva. Uviedol to poslanec Michal Šipoš (OĽaNO) v diskusnej relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

„Máme obrovský dlh na to, aby sme im zvyšovali platy. Čo sa týka platov lekárov a sestier, majú príplatky sedem eur na hodinu na COVID oddeleniach, rovnako majú automat,“ doplnil.

Koaličný poslanec tiež zhodnotil stav v nemocniciach a nedostatok lekárov. „Chýbajú anestéziológovia a sestry,“ skonštatoval s tým, že práve oni obsluhujú umelé pľúcne ventilácie. „Je to niekoľkoročná prax. Trvá to viac ako päť rokov, kým sa anestéziológ naučí dobre ovládať pľúcny ventilátor. Za rok a pol, odkedy sme vo vláde, sa to nedá zvládnuť zo dňa na deň,“ ozrejmil Šipoš. Okrem problémov v zdravotníctve bojuje koalícia podľa jeho slov s vysokou korupciou, ktorú tu zanechala bývalá vláda Roberta Fica (Smer-SD).

Podľa Erika Tomáša (Hlas-SD) odišlo zo Slovenska od začiatku pandémie 1 500 zdravotných sestier a stovky lekárov. „Necítili dostatočnú podporu vlády,“ odôvodnil v relácii. „Rok a pol tu máme pandémiu, a to sme ich nemohli zaučiť? Tak radšej odišli,“ reagoval na svojho oponenta. Najväčším nedostatkom koalície je podľa neho politikárčenie. „Vy politikárčite pre zlé vzťahy v koalícii, každý si hraje na vlastnom piesočku. Jediná cesta, ako vyjsť z tejto pandémie, je, aby ste už vy neboli v koalícii,“ dodal Tomáš.