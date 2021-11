Základné umelecké školy, centrá voľného času aj jazykové školy prechádzajú na dištančnú výučbu

Na dištančnú výučbu prechádzajú základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ), jazykové školy, všetky mimoškolské aktivity a krúžky.

Otvorené budú naďalej materské, základné, stredné a špeciálne školy a špeciálne výchovné zariadenia, ako aj poradne pre individuálnu prácu so žiakom. Posledný deň vyučovania bude 17. decembra. Vyplýva to z opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na školách sa tiež opätovne zaviedli rúška. Podľa zverejnenej vyhlášky ÚVZ majú výnimku z povinnosti nosiť rúško len deti do šesť rokov, deti v materskej škole či deti s poruchami autistického spektra.

Ministerstvo zároveň vydalo prísny zákaz miešania tried. Platiť to má nielen pri hodine telesnej výchovy, ale aj pri iných hodinách. Školy musia tiež zaistiť v čo najväčšej možnej miere oddelené stravovanie v jedálňach v oddelených časoch. Jedálne a internáty budú otvorené pre tých, ktorí sú na prezenčnom vzdelávaní. Na vstup do internátu však bude potrebný režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonané ochorenie).

Ministerstvo školstva konštatovalo, že zaočkovanosť v školstve stúpla na 71 percent. Najvyššiu evidujú v okresoch Dunajská Streda (81 percent), Bratislava (77 percent), Prešov (76 percent), Šaľa a Košice (75 percent). Naopak najmenšia je v okresoch Kysucké Nové Mesto (55 percent), Detva (60 percent), Čadca, Svidník a Poltár (61 percent). Tretiu dávku zatiaľ dostalo 11 percent zamestnancov škôl.

Zároveň podľa zverejnenej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR je potrebný pre všetkých zamestnancov režim OTP, teda aj pre zamestnancov škôl. Platiť by to malo od pondelka. Na tento účel ministerstvo poskytne 4,38 milióna eur pre materské, základné aj stredné školy na testy, rúška, respirátory či ochranné pomôcky pre všetkých zamestnancov. Suma je vyčíslená ako 30 eur na zamestnanca školy. Peniaze by malo dostať 2766 zriaďovateľov na 146 195 zamestnancov, medzi ktorých patria nielen učitelia, ale aj kuchári v školských jedálniach či vychovávatelia v školských kluboch detí. Doplnilo, že riaditeľ môže ako zamestnávateľ na základe zákona a tejto vyhlášky teraz predbežne zisťovať pomer zaočkovaných a prekonaných na škole, aby sa dokázal dopredu zariadiť.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na dnešnom tlačovom brífingu uviedol, že chce, aby školy fungovali čo najbezpečnejšie. Predstavené opatrenia majú platiť pre budúci týždeň s tým, že budú sledovať vývoj situácie. Minister je v úzkom spojení s ministrom zdravotníctva SR Vladimírom Lengvarským (nom. OĽANO), s hlavným hygienikom Jánom Mikasom, s jednotlivými členmi epidemiologického tímu, s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) aj s jednotlivými lídrami. „Každý jeden týždeň, ktorým udržíme mladých ľudí v školách, je pre mňa veľmi dôležitý. Treba však povedať, že delta variant je naozaj infekčný. Od leta to opakujú všetci odborníci, že nikto sa tomu variantu nevyhne. Jediné, čo môžme urobiť, je zaočkovať sa, aby sme túto nákazu zvládli čo najlepšie,“ povedal.