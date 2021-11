Pellegrini: Sme svedkami nemohúcnosti vlády, Lengvarský by mal zvážiť odchod

Neexistujúca jednota v koalícii neumožnila prijať razantné stanovisko, boli sme svedkami nemohúcnosti vlády. Vyhlásil to expremiér a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegirni v reakcii na vyhlásenie lockdownu, o ktorom v stredu rozhodla vláda SR.

Opatrenia spochybňovať nechce, no opakovane upozornil na ekonomické dôsledky a potrebu ponúknuť dotknutým sektorom pomoc. Zároveň vyzval ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby zvážil odchod z funkcie. "Rovnako neschopne, ako to robil Matovič s Krajčím, to dnes robí Heger s Lengvarským," podotkol Pellegrini.

Vládou prijaté opatrenia podľa neho nie sú výsledkom zdravého rozumu, ale rokovania koalície. Podotkol, že konzílium odborníkov odporúčalo pristúpiť k ich prijatiu skôr a Lengvarský nebol schopný ich presadiť v riadnej podobe. Ich aktuálnu podobu označil za "mačkopsa" a konanie vlády za amaterizmus. "Vláda nemá lídra, ktorý sa dokáže postaviť pred ľudí, ktorý dokáže obhájiť svoje rozhodnutia, hoc aj ťažké," doplnil.

Hoci Pellegrini považuje lockdown za opatrenie chrániace životy, upozornil na jeho ekonomické dôsledky. Pýta sa, čo chce vláda urobiť, aby pomohla dotknutým sektorom hospodárstva. Občanov zároveň vyzval, aby sa správali zodpovedne a chránili seba i svojich blízkych. Poznamenal, že nerešpektovaním prijatých pravidiel vládu ľudia nepotrestajú.