Šeliga o lockdowne: Vnímam nespravodlivosť pre zaočkovaných, no potrebujeme ho

Slovensko je v mimoriadne vážnej situácii, dostali sme sa do stavu, že potrebujeme tvrdý lockdown. Povedal to podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga.

Vníma, že lockdown je pre zaočkovaných nespravodlivý, no prioritu má potreba znížiť mobilitu, a tak pomôcť preplneným nemocniciam. Upozorňuje, že šírenie vírusu sa podarí znížiť len zvýšením očkovanosti.

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová dodala, že ak krivka nakazených začne klesať, malo by dôjsť k zvýhodneniu očkovaných. "Je úplnou pravdou, že dnes sú tí, ktorí boli zodpovední a dali sa zaočkovať, súčasťou lockdownu, a to preto, aby mohli zachraňovať životy tých, ktorí sa očkovať nechcú. Verím, že to ľudia pochopia a áno, cítim tam nespravodlivosť, no musíme vidieť Slovensko, ktoré je na kolenách, má plné nemocnice a v ktorom zomierajú občania," povedal Šeliga novinárom.

Lockdown je podľa neho iba prostriedok a nie riešenie pandémie. To vidí v očkovaní. "Lockdownom získame to, že pomôžeme nemocniciam, spomalí sa mobilita a vírus sa bude menej šíriť. Ak nezvýšime očkovanosť, budeme sa točiť v kruhu a o mesiac-dva budeme mať ďalší lockdown," skonštatoval.

Zemanová i Šeliga sa zhodli, že keď sa budú opatrenia zjemňovať, očkovaní musia mať výhodu, pretože sú viac chránení. Pre Zemanovú je kľúčové to, že školy zostali otvorené a že opatrenia sa budú po určitom čase vyhodnocovať. "Je dôležité, aby sa mobilita spomalila, keď sa to dostatočne silno podarí, začnú hádam klesať aj krivky, a potom snáď dôjde k tomu, aby mali očkovaní výhody," uviedla.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš si myslí, že vláda mala byť ešte prísnejšia a mali sa zatvoriť školy. Verí, že dva týždne bude dosť času na to, aby krivka nakazených začala klesať. "Čas ukáže, ako sa bude vyvíjať situácia. Želám si, aby sa to znižovalo, aby sme šli trendom nakazených dole," povedal novinárom. Jediné riešenie je podľa neho očkovanie. "Keď máme veľa ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní, je potrebné, aby sa nestretávali a neroznášali medzi sebou vírus," doplnil.