Minister financií chce kompletne prekopať dane a odvody: Plusy a mínusy Matovičovej revolúcie!

Jedných nahneval, druhých potešil a tretích zmiatol.

Minister financií Igor Matovič (48) predstavil na štyri pokračovania ako napínavý príbeh svoj koncept daňovo-odvodovej reformy. Podľa odborníkov ide o mix odvážnych a prospešných opatrení s kontroverznými, ba priam až nebezpečnými nápadmi. Otázne je, aká bude budúcnosť takzvanej Matovičovej revolúcie. Tá momentálne závisí najmä od priazne či nepriazne koaličnej SaS. Čím Matovič prekvapil a ako jeho jednotlivé nápady hodnotia experti?

Podpora rodín s deťmi balíčkom vo výške 1,2 miliardy, priam drastické zjednodušenie systému daní a odvodov, zníženie dane z príjmu z 21 na 19 percent, paušálna daň pre SZČO, ktorá by sa mohla platiť aj zrážkovo, zníženie DPH pre reštaurácie, ale aj nové podmienky, ktoré by tieto zariadenia museli spĺňať.

To sú len niektoré z desiatok návrhov, ktorými sa za posledný týždeň „blysol“ expremiér Matovič. Do svojej daňovej revolúcie primiešal dokonca aj takzvaný rekreačný a gastro bonus, ktorým by chcel odmeniť očkovaných nad 60 rokov sumou 300 eur. Pozreli sme sa na jednotlivé diely Matovičovej reformy a nechali sme rešpektovaného odborníka zhodnotiť každý z nich.

1. diel: Podpora rodín

Matovič by chcel podporiť rodiny balíčkom v hodnote 1,2 miliardy eur. Prídavky na dieťa by chcel zvýšiť z 25,5 € na 30 € do 18 rokov a na 50 € nad 18 rokov po dokončenie vysokej školy. Ďalšou zmenou by malo byť zvýšenie príspevku na krúžky a doučovanie z 12 eur na dieťa na 70 eur. Zvýšiť chce aj daňový bonus z 23 až 46 eur na 70 eur na dieťa do 18 rokov a tiež rekreačný bonus zo šiestich na 30 eur. Prostriedky na tento balíček by chcel získať viacerými spôsobmi vrátane zníženia výdavkov na obranu. „Navrhujeme znížiť výdavky na zbrojenie o 200 miliónov eur, nie jednorazovo, ale trvalo,“ uvádza Matovič.

Dávky aj pre tých, ktorí ich nepotrebujú

Radovan Ďurana, analytik INESS

Bohužiaľ, daňová reforma bola spojená so sociálnym balíčkom. Ten zavádza neadresné dávky, teda aj pre ľudí, ktorí podporu nepotrebujú. Kvôli tomu je balíček drahý, vďaka čomu si minister obmedzil priestor na znižovanie daňového zaťaženia práce. Proces prepočítavania miezd je nejasný. Je veľmi pravdepodobné, že vo výsledku bude zákon obsahovať omnoho viac čísel, ako si predstavuje minister. Znižovanie daňového zaťaženia práce je žiaduce, ale malo by byť financované úsporami vo výdavkoch. Keby sa sústredil len na podporu detí, ktoré to skutočne potrebujú, výdavky by boli tretinové.

2. diel: Zdaňovanie práce

Minister financií navrhuje, aby bol systém zdaňovania práce založený len na dvoch číslach - z hrubej mzdy zamestnanca má zamestnávateľ zaplatiť 39-percentný odvod a zamestnanec má z hrubej mzdy odviesť 19-percentnú daň. „Tento systém bude najjednoduchší v rámci Európskej únie, ale aj krajín OECD,“ hrdo prezentoval Matovič svoj plán. Doterajší systém bol podľa Matoviča šialene komplikovaný. V rámci ďalších návrhov predstavil Matovič aj zamestnanecký bonus pre nízkopríjmových zamestnancov vo výške 357 eur.

Diabol sa skrýva v detailoch

Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti

Hlavným medializovaným bodom je zjednodušenie vzorcov. To by však nemal byť cieľ, iba vedľajší efekt iných zmien. Zrušením akej-takej progresivity zdanenia viac získajú vysokopríjmoví a najmenej nízkopríjmoví, u strednej triedy je zmena 30 €, čo je viac zaokrúhľovacia chyba ako dôsledok reformy. Ako sa hovorí, diabol je v detailoch, a tých nezodpovedaných je veľa: Budú odpočítateľné položky naviazané na minimálnu mzdu? Chceme nútiť platiť za študentov nižšie odvody, aj keď nechcú? Čo s dávkami v hmotnej núdzi? Veľa otázok, málo odpovedí a z tých odpovedí je viac negatívnych ako pozitívnych.