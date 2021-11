Premiér Heger: Keď sa situácia zlepší, zmiernia sa i opatrenia týkajúce sa športu

Vláda sprísňuje protipandemické opatrenia, lebo si to vyžaduje rýchlosť šírenia nákazy a osobitne situácia v extrémne preťažených nemocniciach.

Keď sa situácia zlepší, uvoľnia sa aj protipandemické opatrenia, čo sa potom bude týkať aj športových súťaží. Hovorkyňa predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) Ľubica Janíková to uviedla v reakcii na kritiku i žiadosť profesionálnych futbalových i hokejových klubov, aby sa prehodnotili vo štvrtok (18. 11.) prijaté sprísnené protipandemické opatrenia. Kluby najvyššej hokejovej súťaže považujú opatrenia za likvidačné a ak nebudú obmedzenia vykompenzované, bude to znamenať aj predčasné ukončenie sezóny. Asociácia profesionálnych hokejových klubov to uviedla v piatok v oficiálnom stanovisku.

Riadiaci orgán najvyššej slovenskej futbalovej súťaže - Únia ligových klubov (ÚLK) považuje sprísnenie protipandemických opatrení za ďalšiu tvrdú ranu pre šport. Ich zavedenie do praxe označila za "tisíc krokov vzad". Na vládu sa obrátilo aj vedenie futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava, ktoré kabinetu poslalo otvorený list a požiadalo v ňom o zmenu COVID automatu. Slovan čaká vo štvrtok (25. 11.) dôležitý zápas s PAOK Solún v Európskej konferenčnej lige.

Podľa nových opatrení, ktoré majú vstúpiť do platnosti v pondelok, môže byť na hromadnom podujatí v červenom okrese prítomných len 200 divákov v režime OP (očkovaní a po prekonaní). V bordovej farbe to bude 100 ľudí a v čiernej farbe 50 ľudí. Zelené okresy a oranžové okresy majú byť pre režim OP bez obmedzení. Pre vstup v režime OTP má platiť pre červené, bordové a čierne okresy kapacitné obmedzenie šesť ľudí. Hromadné podujatia v základnom režime majú byť pre červené, bordové a čierne okresy zakázané.