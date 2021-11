Rastlinolekár aj milovníčka zbraní: Kto je kto v budúcej českej vláde? Jedna osoba Zemanovi kole oči

Zmes známych politikov aj úplne neznámych tvárí. Česká republika pozná od stredy večera zloženie svojej budúcej vlády.

Ako prvý s ním prišiel český Deník N, neskôr ho potvrdili aj vrcholoví politici vrátane dezignovaného premiéra Petra Fialu (57). Problémové je už len jedno meno, s ktorým má problém prezident Miloš Zeman. Podľa odborníkov ho pritom nemôže vetovať, maximálne môže zdržiavať vymenovanie celej vlády. Aký problém a s kým má prezident, a čo vieme o jednotlivých členoch budúcej vlády?

V rovnaký deň ako na verejnosť preniklo zloženie vlády, sa na verejnosti objavil aj prezident Zeman, ktorý poskytol rozhovor televízii Nova. Hoci prezident, ktorý bol týždne hospitalizovaný, a ktorého už mnohí odpisovali, sa v stredu objavil opäť v plnej sile. „Predpokladám, že behom niekoľkých dní budem prepustený z nemocnice, odídem do Lán a tam sa intenzita mojej práce ešte zvýši, pretože tam budem prijímať kandidátov na jednotlivých ministrov,“ zveril sa moderátorovi.

Neskôr večer sa stretol aj s budúcim premiérom Fialom a potvrdil mu, že ho vymenuje. Zatiaľ sa tak nenapĺňajú obavy analytikov a novinárov, že Zeman si postaví hlavu a bude vytvorenie novej vlády brzdiť, prípadne bude na post premiéra naďalej presadzovať odchádzajúceho premiéra Andreja Babiša aj napriek tomu, že ten nemá šancu zostaviť väčšinovú vládu.

Fiala po stretnutí so Zemanom oznámil, že prezident by ho mal vymenovať už budúci piatok. Problém však môže nastať s tým, že Zeman je nespokojný s jedným z navrhovaných ministrov. V rozhovore pre Novu hovoril, že ho bude vetovať, pričom sa v tejto súvislosti odvolával aj na slovenskú prezidentku.

Vzorom je Čaputová

„Včera u mňa bola pani prezidentka Čaputová a hovorila, že tiež vetovala niekoľko ministrov,“ povedal prezident. „Veľmi pravdepodobne svoje veto vztiahnem iba k jednej osobe. Nebude to žiadna personálna averzia, ja som toho človeka v živote nevidel, ale budem mať dôvody, ktoré premiérovi Fialovi poviem a cez ktoré nepôjde vlak,“ oznámil Zeman. O koho konkrétne pôjde?

„To viete, že vám nepoviem. Pretože to by mal najskôr vedieť dezignovaný predseda vlády, a nie Rey Koranteng, hoci je sympatický,“ odpovedal Zeman moderátorovi. „Je tam 18 kandidátov a môže to byť ktorýkoľvek z nich,“ dodal Zeman. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií serveru iDnes.cz by tou osobou mal byť kandidát na ministra zahraničia Jan Lipavský z Pirátov.