Heger s ukrajinským premiérom podpísali vyhlásenie o spolupráci: Obe krajiny majú veľký potenciál

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) a ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ podpísali v piatok v Zakarpatskej oblasti spoločné vyhlásenie o spolupráci medzi oboma krajinami.

Informovala o tom tlačová agentúra Ukrinform. Obaja premiéri pripomenuli potenciál na ďalší rozvoj partnerstva medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktoré je založené na pevných susedských vzťahoch, vzájomnom rešpekte a spoločných európskych hodnotách.

Slovensko podľa Hegerových slov podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a neuznáva ruskú okupáciu polostrova Krym a mesta Sevastopoľ. Premiéri sa dohodli na posilnení spolupráce v rámci Krymskej platformy.

Heger na Twitteri napísal, že so Šmyhaľom sa dohodli aj na ďalšej podpore integrácie Ukrajiny do Európskej únie s cieľom pomôcť so štandardmi priemyselných produktov alebo v oblasti roamingu. "Prostredníctvom spoločnej platformy takisto chceme pomôcť našim regiónom žiadať o finančnú podporu aj nad rámec fondov EÚ," napísal slovenský premiér.

Obaja premiéri zdôraznili dôležitosť podpísania spoločného vyhlásenia o európskej perspektíve Ukrajiny. Toto vyhlásenie podpísali prezidentka SR Zuzana Čaputová a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 2. novembra počas klimatickej konferencie v škótskom Glasgowe. Informoval o tom vtedy tlačový odbor ukrajinského prezidenta v tlačovej správe.

Heger a Šmyhaľ v piatok zdôraznili aj strategický charakter vzájomnej spolupráce v oblasti energie a energetickej bezpečnosti a potvrdili spoločný záujem o ďalšie prehĺbenie spolupráce v oblasti dopravy a tranzitu ropy a zemného plynu.

Heger v Užhorode v sprievode ukrajinského premiéra navštívil školu, na ktorej sa vyučuje slovenský aj ukrajinský jazyk. Ukrajina podľa Šmyhaľa neustále pracuje na skvalitňovaní procesu vzdelávania na stredných školách vrátane výučby jazykov.

Krymská platforma je medzinárodný konzultačný a koordinačný formát, ktorý vznikol z iniciatívy Ukrajiny a prezidenta Zelenského. Ako uvádza Kyjev, hlavným cieľom platformy je dosiahnuť ukončenie ruskej okupácie Krymu a obnoviť zvrchovanosť Ukrajiny nad polostrovom.