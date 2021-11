Zuzana zo Solivaru nedostane 400 000 €: Hrozí štátu žaloba za očkovaciu lotériu?

Bude Slovenská republika čeliť žalobe za nevyplatenie výhry Zuzane zo Solivaru?

Tej ušlo 400 000 eur v očkovacej lotérii, lebo pozerala prenos z internetu a nedokázala včas povedať heslo. Túto kauzu následne živil predovšetkým expremiér Igor Matovič. Po tom, čo mu jeho zámer vyplatiť Zuzane peniaze spätne neprešiel v parlamente, hovorí o možných problémoch.

Podľa Expresu sa právny zástupca neúspešnej súťažiacej na ministerstve financií pýtal na to, či minister vyplatí peniaze jeho klientke. "Všetci na Slovensku vedia, že som bol za to, aby pani Zuzane výhra bola vyplatená. Preto som aj predložil návrh zákona do parlamentu, bohužiaľ SaS s ním nesúhlasila. Vôbec by som sa pani Zuzane nečudoval, aby zažalovala štát a súdila sa so štátom, že či nárok mala alebo nemala. Myslím si, že bola v dobrej viere, preto by som sa vôbec nečudoval, aby zažalovala štát a súd by rozhodol, že štát musí tú škodu zaplatiť," povedal Matovič.

Spýtali sme sa preto právneho experta, či niečo také ako žaloba zo strany Zuzany zo Solivaru proti štátu skutočne môže byť na stole. „V zmysle § 845 Občianskeho zákonníka platí, že výhry zo stávok a hier nemožno vymáhať, pričom aj žreb sa posudzuje ako stávka alebo hra. Z toho dôvodu sa domnievam, že pani Zuzana by so žalobou na súde o vyplatenie sumy 400 000 eur neuspela,“ reaguje advokát Róbert Bános. Istú šancu pre Zuzanu tu však vidí. „Mohla by sa však domáhať priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch pre zásah do osobnostných práv, avšak v podstatne nižšej sume,“ dodáva advokát.

Matovič: Nie sme diktatúra

A ako Matovič odôvodňuje to, že síce v minulosti sľuboval spravodlivosť pre Zuzanu zo Solivaru, no tá nakoniec sľubované peniaze zrejme neuvidí? „Myslíte si, že sme diktatúra alebo totalita, že rozhoduje minister financií za mikrofónom v rádiu Expres, že vyplatíme 400-tisíc zo štátneho rozpočtu? Ja som nikdy nesľúbil, že vyplatíme, sľúbil som, že urobím všetko pre to. Urobil som to, čo mi právny poriadok SR dovoľuje, predložil som návrh do parlamentu, SaS ho zablokovala, rozhodla, že pani Zuzane nebude vyplatená,“ zopakoval Matovič.

SaS neochotu prijať právnu úpravu, ktorá si vyslúžila pomenovanie Lex Zuzana, odôvodňovala tým, že je nemiestne, aby štát sanoval nevyplatenie prostriedkov za výhru z dôvodu problémov očkovacej lotérie, ktorej otcom je samotný Matovič. „Ak má Igor Matovič pocit, že kvôli nemu prišla pani Zuzana o takmer pol milióna eur, nech nepredkladá zákon, ale nech jej z vlastného vrecka vyplatí túto sumu, alebo z peňazí OĽaNO, alebo nech nájde peniaze inde,“ argumentoval poslanec SaS Roman Foltin.