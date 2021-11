Osud Záborskej zákona o potratoch je spečatený: Prešla zmena pravidiel parlamentom?

Opakovaná snaha poslankyni Anne Záborskej (klub OĽaNO) nevyšla, jej zákon o pomoci tehotným ženám parlament neschválil.

Za prijatie zákona bolo 67 zo 134 prítomných poslancov. Na prijatie zákona chýbal len jeden hlas.

Liberálna časť parlamentnej scény v predkladanej norme videla sťaženie prístupu žien k umelému ukončeniu tehotenstva. Naopak, konzervatívne spektrum tvrdilo, že zákon má sociálnymi opatreniami ženu motivovať k tomu, aby na potrat nešla. Agendu súvisiacu s interrupciami parlament riešil aj vlani v októbri. Vtedy zákonodarci neschválili Záborskej novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Chýbal jeden hlas, aby prešla.

Aktuálne sa snažili návrh Záborskej upraviť viacerými pozmeňujúcimi návrhmi poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) a skupina liberálnych poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) okolo Andreja Stančíka a Kristiána Čekovského. Ani jeden návrh však nenašiel v pléne parlamentu podporu.

V prípade, že sa žena rozhodne ísť na interrupciu, zostáva teda v platnosti aktuálny stav. To znamená, že na rozmyslenie má 48 hodín. Záborská v zákone navrhovala 96 hodín, potom ho chcela znížiť na 72 hodín. Poslankyňa chcela tiež zakázať reklamu „na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva, na služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva”. Tento zámer pozmeňujúcim návrhom mienila upraviť tak, aby sa za reklamu nepovažovalo to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zverejní zoznam alebo cenník výkonov. Za reklamu by sa nepovažovalo ani to, že lekár informuje pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a o rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Poslanci ukončili diskusiu k Záborskej zákonu: Stanovili termín, kedy sa rozhodne

Zaviesť sa mal nový príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, na ktorý by vznikol nárok v prípade, že by sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. Príplatok mal byť vo výške 3 170,14 eur. Návrh zákona Záborskej počítal tiež s tým, že zariadenie núdzového bývania budú môcť využívať aj tehotné matky po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú. Žena, ktorá sa rozhodne pre utajený pôrod, mala dostávať nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Druhý lekársky posudok pred potratom mal byť dobrovoľný, nie povinný.

Po šiestich mesiacoch od neschválenia zákona v Národnej rade SR umožňuje Záborskej rokovací poriadok parlamentu, aby svoj návrh predložila znovu.